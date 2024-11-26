Вдівець через рік після смерті дружини приніс додому нібито її дитину, щоб отримати спадщину

Названа мама померлої каже, що дочка не підходила для вилучення яйцеклітин через проблеми зі здоров'ям.

Чоловік у Китаї приніс додому дитину через рік після смерті дружини, стверджуючи, що вона була народжена за допомогою сурогатного материнства за її згодою, щоб претендувати на частку майна коханої.

Про це повідомляє SCMP.

Справа, яку розглядав суд Шанхаю, привернула увагу громадськості.

Дружина на прізвище Цю померла 2021 року внаслідок невстановленого захворювання сполучної тканини та раку. Вона та її чоловік на прізвище Лінь не мали дітей до її смерті.

Серед спільного майна подружжя було дві квартири в Шанхаї та банківські заощадження, точна сума яких у повідомленні не розкривається. Згідно із законом, майно Цю має бути розділене між Лінь та її 80-річними батьками. Її батьки є названими, оскільки вони не могли мати біологічних дітей через проблеми зі здоров'ям.

2022 року Лінь повідомив названу матір Цю, що частина спадщини його дружини має бути виділена дитині, яку нібито народила сурогатна матір і стать якої не була розкрита. Він стверджував, що вони з Цю раніше зверталися до закордонного агентства в надії народити дитину через сурогатне материнство.

Зі свого боку, мама Цю відкинула претензії щодо дитини і висловила сумніви щодо її ідентичності. Вона заявила, що медичні документи вказують на те, що Лінь є біологічним батьком дитини, але жодні докази не підтверджують особу матері.

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Жінка також зазначила, що її дочка не була відповідною кандидаткою для процедури вилучення яйцеклітин через численні проблеми зі здоров'ям і тривале вживання ліків. Крім того, мама ніколи не чула, щоб її дочка обговорювала підготовку до такої процедури.

Китай забороняє будь-яку діяльність, пов'язану з сурогатним материнством, в межах своїх кордонів. Однак діти, народжені за допомогою сурогатного материнства, мають такі ж права на спадщину, як і діти, зачаті природним шляхом.

Суд, який розглядав справу цього року, заявив, що не може перевірити біологічний зв'язок між дитиною і померлою, оскільки батьки Цю не є її біологічними родичами, а її тіло було кремоване після смерті.

Суд також визнав, що свідчення чоловіка пронизані протиріччями. Він стверджував, що Цю їздила до Таїланду для вилучення яйцеклітин 2016 року, але у прикордонних органів не було жодних записів про її поїздку туди того року. Він представив декілька документів, які свідчили про те, що Цю проходила медичні огляди, але дати на цих документах були вже після її смерті.

Зрештою, суд дійшов висновку, що Цю не є біологічною матір'ю дитини, а тому немовля не має права успадковувати її майно.

Нагадаємо, ув'язнені зачали дитину, жодного разу не зустрівшись. Вони відбували покарання в одиночних камерах.

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