Вдова через суд повернула мільйони, які покійний чоловік переказав коханці

У Китаї жінка подала до суду після того, як дізналася, що її покійний чоловік протягом семи років мав позашлюбний роман та переказав своїй коханці майже 20 мільйонів юанів (близько 3 мільйонів доларів США).

Шокувальне відкриття сталося вже після смерті чоловіка. Мешканка Шанхаю на прізвище Шень випадково виявила докази зради, переглядаючи особисті речі свого покійного чоловіка Цзіня, з яким перебувала у шлюбі понад 20 років.

Подружжя побралося у липні 1999 року та виховало двох дітей — сина і доньку. Цзінь помер у травні 2022 року, і лише після цього Шень дізналася, що від 2015 року він підтримував тривалі стосунки з жінкою на прізвище Тао.

Як з’ясувалося, протягом семи років чоловік переказав коханці понад 19 мільйонів юанів, використовуючи спільні сімейні кошти. Про ці фінансові операції дружина не знала.

Після виявлення переказів Шень разом із дітьми звернулася до суду з вимогою визнати дарування недійсним та зобов’язати Тао повернути отримані гроші.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що одностороннє рішення Цзіня передати значну суму спільного подружнього майна третій особі є незаконним. З урахуванням того, що Тао раніше вже повернула 5,4 мільйона юанів, суд зобов’язав її компенсувати родині ще 14 мільйонів юанів (близько 2 мільйонів доларів США).

Тао намагалася оскаржити це рішення, однак Перший проміжний народний суд Шанхаю відхилив апеляцію та залишив вирок без змін.

Суд також зазначив, що фінансові подарунки, зроблені в межах позашлюбних стосунків, не лише порушують майнові права законної дружини, а й суперечать громадській моралі та соціальним нормам.

