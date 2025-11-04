Вдова десятиліттями зберігала таємницю скарбу, який тепер оцінюють у 100 мільйонів доларів: подробиці (фото)

Сховище золотих та срібних монет, знайдене таємно закопаним, щоб сховати його від нацистів. (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Унікальна колекція золотих і срібних монет, таємно закопана заможним колекціонером під час Другої світової війни, буде виставлена на аукціон. Очікувана вартість скарбу може сягнути приголомшливих 75 мільйонів фунтів стерлінгів — понад 100 мільйонів доларів США.

Історія прихованого скарбу

За даними аукціоністів Numismatica Ars Classica (Цюрих, Швейцарія), блискучий статок, що складався з тисяч монет, загорнутих у паперові пакети та захованих у коробках з-під сигар, був накопичений у 1930-х роках.

Колекціонер, побоюючись за безпеку своєї родини та майна з наближенням нацистських військ, закопав монети у сімейному саду. Трагедія сталася, коли чоловік невдовзі після прибуття німецьких військ переніс інсульт і помер, так і не розкривши точного місця схованки. Його вдова знала, що щось цінне закопано, але не знала точного вмісту. Лише у 1990-х роках вона розповіла про це родині.

Восьмидукатна медаль Яна Собеського (1673). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Знахідка та головний лот

Скарб знайшли у 2022 році. Загальна колекція складається з 15 тисяч монет. Зараз вона застрахована на 76 мільйонів фунтів стерлінгів. Аукціонний дім назвав її «Колекцією мандрівника», зберігаючи імена та місцезнаходження сім’ї в таємниці. На аукціон у Цюриху цього четверга (6 листопада) піде близько 500 європейських монет із загальної кількості.

Монета 100 дукатів Фердинанда III Габсбурга (1629). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Зірковим експонатом є золота монета вартістю 100 дукатів із зображенням імператора Священної Римської імперії Фердинанда III. Ця монета розміром із пивний підстаканник. Її можуть продати буде щонайменше за 944 760 фунтів стерлінгів (1 мільйон швейцарських франків). Монета викарбувана у Празі в 1629 році. Важить 346 грамів чистого золота. Вона призначена для правителів і дипломатів.

Монета 100 дукатів Сигізмунда III (1621). (Jam Press/Numismatica Ars Classica) / © Jam Press

Оцінка експертів

Крістіан Штосс, який складав каталог аукціону, назвав цей досвід «однією з найяскравіших подій у своєму професійному житті».

«Щось подібне трапляється лише раз на 100 років… Я не вважаю неймовірним, що вдова так довго залишала колекцію закопаною, де вона пережила нацистів», — зазначив Крістіан Штосс.

Вважається, що багато з цих рідкісних монет колись належали американському банкіру Волдо Ньюкомеру, який був змушений продати свою колекцію під час Великої депресії.

