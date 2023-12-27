Вдова народила доньку через три роки після смерті чоловіка за допомогою заморожених ембріонів

Вдова відсвяткувала перший день народження доньки після того, як народила її за допомогою заморожених ембріонів – через три роки після смерті чоловіка.

Про це пише Mirror.

35-річна Сіан Гудселл розповіла, що Матильда народилася передчасно 26 грудня 2022 року. Мама вирішила завести дитину, використавши заморожену сперму чоловіка Джейсона після його смерті від раку печінки та кишківника, оскільки вона завжди хотіла "мати тут частинку його". Джейсон помер у віці 30 років через два роки після того, як йому поставили діагноз.

Сіан Гудселл і Джейсон / Фото: mirror.co.uk

Хоча Сіан завагітніла після першого перенесення ембріона і вагітність була гладкою, Матильда народилася на чотири місяці раніше терміну. Її вага становила всього 560 г і вона провела 17 тижнів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у лікарні в Сіднеї, Австралія.

Сіан Гудселл з донькою / Фото: mirror.co.uk

Матильда / Фото: mirror.co.uk

Сіан, яка працювала медсестрою, поділилася: "Вона почувається дуже добре. Вона стає дуже нахабною, стає рухливішою і починає рухатися, що мені подобається. Вона просто диво".

Сіан Гудселл з донькою / Фото: mirror.co.uk

Віддаючи шану Джейсону та святкуючи день народження їхньої доньки, Сіан похвалила лікарів та медсестер, які допомогли їй та Матильді, яка захворіла на некротизуючий ентероколіт. НЕК – це серйозне захворювання, при якому тканини кишківника запалюються і починають відмирати. Це може призвести до розвитку перфорації, через яку вміст кишківника просочується в черевну порожнину.

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18 січня 2023 року лікарі чотири години оперували Матильду, щоб виправити перфорацію кишечника. Їй одягли ілеостомічний мішок, який пізніше перевернули, і наступні 17 тижнів та два дні вона провела у спеціальному відділенні інтенсивної терапії.

Однак Сіан була дуже рада провести своє перше Різдво зі здоровою дочкою та спостерігати, як вона росте у свій день народження. Мама додала: "Вона гримасуватиме і матиме такий самий вигляд, як її батько. Я завжди зберігаю пам'ять про нього та розвішую фотографії по всьому будинку. Тіллі завжди знатиме свого батька. Бути самотньою мамою втомлює, але це найкраще. Сукня для хрещення, яку носила Тіллі, була пошита з моєї власної весільної сукні. Отже, в якомусь сенсі Джейсон був присутній на її хрестинах".

Матильда / Фото: mirror.co.uk

Сіан познайомилася з Джейсоном на Tinder 2014 року. 2017-го, за шість днів до того, як йому поставили діагноз, Джейсон освідчився коханій під час подорожі Австралією.

Сіан Гудселл і Джейсон / Фото: mirror.co.uk

Однак пара домовилася, що заморозить сперму Джейсона перед початком лікування раку, щоб одного разу вони могли мати дітей. Чоловік помер 3 травня 2019 року, в ніч перед їхнім весіллям.

До цього пара була у законному шлюбі, але призначила святкову церемонію на 4 травня 2019 року. Приблизно через два роки після трагедії Сіан вирішила стати матір'ю-одиначкою, вдавшись до ЕКЗ з використанням ембріонів, отриманих зі сперми Джейсона.

Нагадаємо, лесбійки одночасно завагітніли від донора сперми та обмінялися ембріонами. Їхні малюки народяться незабаром.

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