Вдова освідчилася коханці свого покійного чоловіка, яку зустріла на його похороні

Жінка звернулася до соціальних мереж, щоб дізнатися думку користувачів після того, як освідчилася коханці свого покійного чоловіка після зустрічі з нею на його похороні.

38-річна вдова не очікувала, що так добре порозуміється з іншою жінкою, що змусило її через декілька місяців попросити її побратися з нею.

Ділячись своєю історією на Reddit, вона написала: "Я була заміжня за своїм чоловіком дев'ять років. Я думала, що наші стосунки ідеальні. Я думала, що ми щасливі. На жаль, чотири роки тому він розбився на машині внаслідок нещасного випадку. Сказати, що я була убита горем, надто легковажно. Отже, ви можете собі уявити, наскільки гірше було дізнатися, що він мене зраджував. Його таємна подруга була на похороні, тому що його батьки знали про їхній роман, і, оскільки він "кохав її", їй були раді. Я дуже розлютилася, але в мене не було сил реагувати, тому я просто просиділа весь цей час і проплакала".

Коли похорон закінчився, до неї підійшла коханка чоловіка, щоб сказати, як їй шкода, але дружина нічого не відповіла і просто пішла. Через місяць дівчина з'явилася біля її дверей, бажаючи порозумітися.

"По суті, вона почала плакати про те, як їй шкода і що вона ніколи не хотіла заподіяти комусь такого болю", - додала вона. "Мені було шкода її через те, як сильно вона плакала, і через те, що її голос звучав щиро, тому я обійняла її і сказала, що все гаразд і що я пробачила її. Насправді я не пробачила її тоді, але я була готова сказати це, щоб вона заспокоїлася".

Однак коханка не повірила їй і сказала, що загладить свою провину, попри все. Отже, протягом наступних декількох місяців вдова отримувала квіти, подарунки від неї. Також коханка провідувала її, щоб перевірити самопочуття.

Періодично жінка зневажала її, кричала на неї, щоб вона дала їй спокій, і навіть погрожувала заборонним судовим наказом. Але попри це, вона продовжувала дарувати подарунки та навідуватися.

"Зрештою моя ненависть до неї почала випаровуватися, і ми перейшли від простих зустрічей до знайомства".

Жінки стали більше дізнаватися одна про одну, а дружина навіть почала "відчувати до неї почуття".

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Вона сказала: "Одного вечора, після декількох випивок, я розповіла їй про свої почуття, і, на мій подив, вона відповіла взаємністю і поцілувала мене. Одне спричинило інше, що призвело нас до занять коханням. Після цього ми зустрічалися декілька років. За ці роки вона переконалася, що я знаю, що вона кохає мене. Нещодавно ми заручилися і вона розмістила це у соціальних мережах, що призвело до того, що мої колишні родичі почули про це. Вони почали телефонувати і чіплятися до мене, кажучи, як ганебно одружуватися із "коханням всього життя мого чоловіка" і що я не поважаю його, особливо зараз, коли він мертвий і мені треба забути минуле. Спочатку я їх ігнорувала і казала, що це не їхня справа, але їм удалося змусити всю сім'ю мого чоловіка приставати до мене і обзивати мене якимись неприємними словами. Спочатку я намагалася просто заблокувати та ігнорувати їх, але їхні постійні переслідування змушують мене сумніватися у собі".

У відповідь спантеличені користувачі написали у коментарях: "Якщо фільми нас чомусь і навчили, то це тому, що коли хтось вам відмовляє, вам потрібно невпинно переслідувати його, поки він не здасться. Наполегливість – приваблива риса!", "Мені потрібно відбілити свій мозок".

Нагадаємо, жінці відкусила підборіддя коханка її чоловіка під час відвідин недільної служби у церкві. Усе закінчилося судом.

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