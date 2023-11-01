Вдова пожалілася, що свекруха вимагає повернути весільні подарунки після смерті сина

Жінка розповіла, що після смерті її чоловіка свекруха вимагає повернути весільні подарунки.

Про це пише Mirror.

Через декілька років після втрати коханого вона почала нові серйозні стосунки.

Вона зазначила, що поки її чоловік був живий, у них не було міцних стосунків з його батьками, натомість вони були ближчими до її батьків. Втім, коли свекри дізналися, що колишня невістка зустріла когось нового і почала стосунки, вони відновила контакт з нею і наполягали на тому, щоб вона повернула весільні подарунки.

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"Мій чоловік помер близько трьох років тому. Ми були разом дев'ять років, одружені чотири роки на момент його смерті. Він ніколи не мав добрих стосунків зі своїми батьками, і він відкрито говорив про це всім нашим друзям", - написала вона на Reddit.

Вона додала, що пів року тому вона втратила власну матір і зазначила, що його батьки не були присутні на похороні і навіть не зв'язалися з нею, коли вона зазнала цієї втрати.

Її неабияк обурила поведінка батьків покійного чоловіка.

"Вони зажадали, щоб я повернула їм усі весільні прикраси, отримані на наше свято 2017 року. Жоден із цих подарунків не був сімейною реліквією або переданою у спадок окрасою, що має сентиментальну цінність. Це були просто подарунки від тих, хто був присутнім на нашому весіллі", - зазначила вона.

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Жінка додала, що її колишні родичі заперечували право власності на її будинок, стверджуючи, що оскільки їхній син вніс заставу, він за правом не належить їй, проте вона сказала, що це "неправда, оскільки її батьки допомогли їм внести заставу - велику сума початкового внеску за цей будинок".

"Але мій чоловік ніколи не ділився цим зі своїми батьками. Вони також думають, що їхній син фінансував усе і весь наш спосіб життя – це ще одна брехня, оскільки ми побудували наше життя на гроші, які заробили ми обидва, а не лише він", - написала вони.

Загалом жінка вважає, що вони з її покійним чоловіком будували спільне життя і обидва працювали заради спільної мети, тому "будь-які подарунки, подаровані їй під час весілля, або речі, куплені на гроші, які вони заробили, не належать їм". Вона додала, що "його мати переслідувала і телефонувала її сім'ї, і це були безперервні коментарі настільки, що вона піддавала сумніву її виховання, яке дала їй її покійна мама".

Хоча жінка зазначила, що вона впевнена, що його батьки все ще сумують за такою величезною втратою і її "серце співчуває їм", вона була збентежена їхньою поведінкою, але коментатори швидко її підтримали.

Можливо, вони все ще сумують, але тепер вони просто ненавидять вас. Заблокуйте їх всюди. Зверніться до юриста, якщо хочете бути впевненою, що всі фінансові питання від них чисті, і живіть спокійно

Боюсь, ви надто добрі і щедрі щодо родичів чоловіка. Ці люди повні психопати, і їх потрібно заблокувати, щоб вони припинити вас переслідувати. Ви їм нічого невинні (очевидно)

Нагадаємо, 89-річний чоловік 27 років не може розлучитися з дружиною. Вони прожили у шлюбі майже 40 років.

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