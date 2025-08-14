Реклама

Вдова із Західної Вірджинії, США, здійснила незвичайний вчинок — зберегла шматок татуйованої шкіри свого покійного чоловіка та оформила його в рамку як пам’ятний знак.

Про це пише New York Post.

35-річна медсестра Анжеліка Радевскі та її чоловік Ті Джей знали одне одного все життя. Вони побралися 2021 року та виховували разом 10-річного сина Престона. На початку цього року родину спіткала трагедія — Ті Джей раптово помер у віці 55 років.

Анжеліка не хотіла традиційних форм пам’яті, як-от фото чи урна. Вона вирішила зберегти частину татуювання свого чоловіка, аби воно стало особливою реліквією для їхнього сина.

«Я знала, що ми це зробимо, тому що ми раніше про це говорили», — розповіла вона у відео TikTok, яке стало вірусним.

Із понад 70 тату на тілі чоловіка вони обрали його перше — дизайн шолома «Піттсбург Стілерс» із зображенням черепа та улюбленими чорно-золотими кольорами команди. Престон був тим, хто ухвалив остаточне рішення: «Це тато», — сказав він матері.

Анжеліка Радевскі та її чоловік Ті Джей / © facebook/angelica.schultze

Після похорону Анжеліка маркером окреслила обране татуювання на правому плечі чоловіка. Працівник похоронного бюро обережно зняв шкіру та помістив її до контейнера, наданого компанією Save My Ink Forever з Огайо. Потім тіло було кремоване.

Процес консервації тривав близько 90 днів. Коли компанія повернула готову роботу — засклену й вставлену в темну дерев’яну рамку — це став зворушливий момент для всієї сім’ї.

«Коли він вручив нам його, я була шокована. І це був приємний шок — так багато речей, про які ти не знала, що вони тобі бракують, одразу стали кращими», — поділилася Анжеліка в інтерв’ю People.

Тату Ті Джея / © facebook/angelica.schultze

Татуювання зберегло текстуру шкіри, дрібні зморшки та навіть окремі волоски.

«Це не репліка. Ви можете побачити його волосся, зморшки, чорнило, яке я цілувала на ніч», — додала вона.

Анжеліка та її син кажуть, що цей предмет дає їм глибокий фізичний та емоційний зв’язок, якого вони не отримали б від урни. Її відео у TikTok зібрало майже 30 мільйонів переглядів, спричинивши суперечливі реакції. Частина глядачів захоплювалася вчинком, інші ж порівнювали його з сюжетами з фільмів жахів або навіть з діями Джеффрі Дамера.

Втім, Анжеліка впевнена у своєму виборі: «Лише тому, що це не те, чого ви хочете, ви не повинні змушувати мене почуватися погано», — сказала вона. «Ми дуже сильно відчуваємо його присутність тут, духовно та енергетично. Але це саме те, що нам було дуже-дуже потрібно. Коли ми хочемо переконатися, що він тут, ми можемо взяти в руки рамку, і вона означає для нас набагато більше, ніж просто фотографія».

Анжеліка з сином / © facebook/angelica.schultze

Крім того, жінка закликає інших готуватися до неминучого. Вона розповіла, що без страхування життя їхня сім’я опинилася під серйозним фінансовим тиском.

«Замість того, щоб рік планувати весілля, чому б нам не почати планувати і не зробити нормальною і не такою потворною розмову про смерть», — запропонувала вона. «Ви можете бути готовими — як фінансово, так і з точки зору того, що ви хочете для свого тіла».

