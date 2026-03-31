ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Леслі Гартер-Берг із покійним чоловіком і дітьми / © Newsweek

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
3 хв
Вдова знайшла список мрій покійного чоловіка та перетворила його на сімейну традицію — фото

Жінка після раптової смерті чоловіка знайшла його список мрій і перетворила його на особливу сімейну традицію, яку тепер розділяє з дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Жінка зі США перетворила втрату на особливу традицію для своєї родини після того, як випадково знайшла список мрій покійного чоловіка.

Про це пише Newsweek.

Йдеться про Леслі Гартер-Берг із Ванкувера, яка втратила чоловіка Раяна 2019 року. Пара познайомилася на роботі, де створювала навчальний контент для дітей, згодом одружилася і заснувала власний бізнес. У них народилося двоє синів.

Під час сімейної поїздки до Діснейленду та Палм-Спрінгс сталося трагедія — чоловік раптово помер через аневризму мозку та інсульт. Леслі повернулася додому вже як вдова з двома маленькими дітьми.

Перші роки після втрати були надзвичайно складними. Жінка зізнається, що відчувала тиск відповідати очікуванням оточення і «бути сильною», хоча насправді переживала глибоке горе.

З часом їй вдалося частково відновити життя: вона знову вийшла заміж і народила ще одну дитину. Водночас вона прагнула зберегти пам’ять про батька для своїх синів, яким на момент його смерті було лише 3 і 1 рік.

Щороку в день народження Раяна родина проводила разом, займаючись тим, що він любив: грали, дивилися фільми, проводили активний час.

Переломним моментом став 2021 рік, коли Леслі, перебираючи речі чоловіка, натрапила на його старий щоденник. У ньому був список мрій — речей, які він хотів здійснити в житті.

Список має такий вигляд:

Список речей, які треба зробити, перед тим, як померти

  1. Скласти список речей, які треба зробити, перш ніж померти

  2. Зняти незалежний фільм

  3. Поїхати в подорож на машині

  4. Отримати середній бал 4,00

  5. Стрибнути з парашутом

  6. Мати (хорошу) музичну групу

  7. Виступити на концерті

  8. Одружитися

  9. Народити дітей

  10. Стрибнути зі сцени

  11. Створити веб-сайт

  12. Стрибнути з тарзанкою

  13. Взяти уроки гри на фортепіано

  14. Навчитися їздити на одноколісному велосипеді

  15. Жити в маєтку

  16. Грати в шахи в парку

  17. Прочитати всю Біблію 5 разів

  18. Зайнятися серфінгом

  19. Навчитися малювати японську анімацію

  20. Покататися на гідроциклі

  21. Покататися на снігоході

  22. Взяти участь у драг-рейсингу на автомобілі

  23. Щось винайти

  24. Пробігти марафон

  25. Бути свідком на весіллі

  26. Піти до громадського закладу в костюмі пірата

  27. Відвідати художній музей і оцінити виставку

  28. Проїхатися на таксі

  29. Побудувати вежу з карток висотою 3 фути

  30. Жити праведним життям

  31. Навчитися правильно писати

  32. Мати гарний комп’ютер

  33. Мати зручний диван

Після цього в родині з’явилася нова традиція: щороку вони обирають один пункт зі списку та намагаються його виконати.

Серед уже реалізованого — гра в шахи в парку, побудова високої вежі з карт і навіть похід до громадського місця в костюмах піратів. Деякі більш екстремальні пункти, як-от стрибки з висоти, жінка поки що відкладала.

Цього року 2 квітня виповниться сім років від дня смерті Раяна та п’ять років відтоді, як вони почали виконувати пункти зі списку. Однак ніхто з родини не боїться цієї дати, адже вона перетворилася на свято.

«Мої діти щороку з нетерпінням чекають на це! Особливо тепер, коли вони дорослішають і наближаються до того віку, в якому був Раян, коли склав цей список, я вважаю, що для них дуже важливо дізнатися, яким був їхній тато», — сказала вона.

Нагадаємо, подружжю діагностували однаковий рідкісний рак з різницею у місяці.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie