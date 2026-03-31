Вдова знайшла список мрій покійного чоловіка та перетворила його на сімейну традицію — фото
Жінка зі США перетворила втрату на особливу традицію для своєї родини після того, як випадково знайшла список мрій покійного чоловіка.
Про це пише Newsweek.
Йдеться про Леслі Гартер-Берг із Ванкувера, яка втратила чоловіка Раяна 2019 року. Пара познайомилася на роботі, де створювала навчальний контент для дітей, згодом одружилася і заснувала власний бізнес. У них народилося двоє синів.
Під час сімейної поїздки до Діснейленду та Палм-Спрінгс сталося трагедія — чоловік раптово помер через аневризму мозку та інсульт. Леслі повернулася додому вже як вдова з двома маленькими дітьми.
Перші роки після втрати були надзвичайно складними. Жінка зізнається, що відчувала тиск відповідати очікуванням оточення і «бути сильною», хоча насправді переживала глибоке горе.
З часом їй вдалося частково відновити життя: вона знову вийшла заміж і народила ще одну дитину. Водночас вона прагнула зберегти пам’ять про батька для своїх синів, яким на момент його смерті було лише 3 і 1 рік.
Щороку в день народження Раяна родина проводила разом, займаючись тим, що він любив: грали, дивилися фільми, проводили активний час.
Переломним моментом став 2021 рік, коли Леслі, перебираючи речі чоловіка, натрапила на його старий щоденник. У ньому був список мрій — речей, які він хотів здійснити в житті.
Список має такий вигляд:
Список речей, які треба зробити, перед тим, як померти
Скласти список речей, які треба зробити, перш ніж померти
Зняти незалежний фільм
Поїхати в подорож на машині
Отримати середній бал 4,00
Стрибнути з парашутом
Мати (хорошу) музичну групу
Виступити на концерті
Одружитися
Народити дітей
Стрибнути зі сцени
Створити веб-сайт
Стрибнути з тарзанкою
Взяти уроки гри на фортепіано
Навчитися їздити на одноколісному велосипеді
Жити в маєтку
Грати в шахи в парку
Прочитати всю Біблію 5 разів
Зайнятися серфінгом
Навчитися малювати японську анімацію
Покататися на гідроциклі
Покататися на снігоході
Взяти участь у драг-рейсингу на автомобілі
Щось винайти
Пробігти марафон
Бути свідком на весіллі
Піти до громадського закладу в костюмі пірата
Відвідати художній музей і оцінити виставку
Проїхатися на таксі
Побудувати вежу з карток висотою 3 фути
Жити праведним життям
Навчитися правильно писати
Мати гарний комп’ютер
Мати зручний диван
Після цього в родині з’явилася нова традиція: щороку вони обирають один пункт зі списку та намагаються його виконати.
Серед уже реалізованого — гра в шахи в парку, побудова високої вежі з карт і навіть похід до громадського місця в костюмах піратів. Деякі більш екстремальні пункти, як-от стрибки з висоти, жінка поки що відкладала.
Цього року 2 квітня виповниться сім років від дня смерті Раяна та п’ять років відтоді, як вони почали виконувати пункти зі списку. Однак ніхто з родини не боїться цієї дати, адже вона перетворилася на свято.
«Мої діти щороку з нетерпінням чекають на це! Особливо тепер, коли вони дорослішають і наближаються до того віку, в якому був Раян, коли склав цей список, я вважаю, що для них дуже важливо дізнатися, яким був їхній тато», — сказала вона.
