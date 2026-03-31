Реклама

Жінка зі США перетворила втрату на особливу традицію для своєї родини після того, як випадково знайшла список мрій покійного чоловіка.

Про це пише Newsweek.

Йдеться про Леслі Гартер-Берг із Ванкувера, яка втратила чоловіка Раяна 2019 року. Пара познайомилася на роботі, де створювала навчальний контент для дітей, згодом одружилася і заснувала власний бізнес. У них народилося двоє синів.

Реклама

Під час сімейної поїздки до Діснейленду та Палм-Спрінгс сталося трагедія — чоловік раптово помер через аневризму мозку та інсульт. Леслі повернулася додому вже як вдова з двома маленькими дітьми.

Перші роки після втрати були надзвичайно складними. Жінка зізнається, що відчувала тиск відповідати очікуванням оточення і «бути сильною», хоча насправді переживала глибоке горе.

З часом їй вдалося частково відновити життя: вона знову вийшла заміж і народила ще одну дитину. Водночас вона прагнула зберегти пам’ять про батька для своїх синів, яким на момент його смерті було лише 3 і 1 рік.

Леслі Гартер-Берг із покійним чоловіком і дітьми / © Newsweek

Щороку в день народження Раяна родина проводила разом, займаючись тим, що він любив: грали, дивилися фільми, проводили активний час.

Реклама

Переломним моментом став 2021 рік, коли Леслі, перебираючи речі чоловіка, натрапила на його старий щоденник. У ньому був список мрій — речей, які він хотів здійснити в житті.

Список має такий вигляд:

Список речей, які треба зробити, перед тим, як померти

Скласти список речей, які треба зробити, перш ніж померти Зняти незалежний фільм Поїхати в подорож на машині Отримати середній бал 4,00 Стрибнути з парашутом Мати (хорошу) музичну групу Виступити на концерті Одружитися Народити дітей Стрибнути зі сцени Створити веб-сайт Стрибнути з тарзанкою Взяти уроки гри на фортепіано Навчитися їздити на одноколісному велосипеді Жити в маєтку Грати в шахи в парку Прочитати всю Біблію 5 разів Зайнятися серфінгом Навчитися малювати японську анімацію Покататися на гідроциклі Покататися на снігоході Взяти участь у драг-рейсингу на автомобілі Щось винайти Пробігти марафон Бути свідком на весіллі Піти до громадського закладу в костюмі пірата Відвідати художній музей і оцінити виставку Проїхатися на таксі Побудувати вежу з карток висотою 3 фути Жити праведним життям Навчитися правильно писати Мати гарний комп’ютер Мати зручний диван

Після цього в родині з’явилася нова традиція: щороку вони обирають один пункт зі списку та намагаються його виконати.

Серед уже реалізованого — гра в шахи в парку, побудова високої вежі з карт і навіть похід до громадського місця в костюмах піратів. Деякі більш екстремальні пункти, як-от стрибки з висоти, жінка поки що відкладала.

Реклама

Цього року 2 квітня виповниться сім років від дня смерті Раяна та п’ять років відтоді, як вони почали виконувати пункти зі списку. Однак ніхто з родини не боїться цієї дати, адже вона перетворилася на свято.

Леслі Гартер-Берг із другим чоловіком і дітьми / © Newsweek

«Мої діти щороку з нетерпінням чекають на це! Особливо тепер, коли вони дорослішають і наближаються до того віку, в якому був Раян, коли склав цей список, я вважаю, що для них дуже важливо дізнатися, яким був їхній тато», — сказала вона.

