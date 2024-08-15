Вдова знайшла втрачену обручку чоловіка через 61 рік під час встановлення надгробного каменя

Він загубив її за два місяці після весілля.

На сімейній фермі в Кентуккі, США, через 61 рік знайшли втрачену обручку покійного чоловіка.

Про це повідомляє WLKY-TV.

Барбара Грегорі сказала, що її чоловік Гленн втратив свою обручку лише за два місяці після їхнього весілля 1963 року.

Вона сказала, що золота прикраса була загублена біля дерева, яке вони посадили після повернення з медового місяця, але, попри тривалі пошуки, її так і не було знайдено.

Гленн Грегорі помер у грудні і був похований на фермі. Вдова найняла Джонатана Сірсі з Searcy Monument Co., щоб встановити надгробний камінь Гленна, і, працюючи біля дерева, він помітив щось блискуче на сонці. Це була та обручка.

Дружина Сірсі опублікувала відео знахідки у Facebook.

"Шанси – мільйон до одного. Це як знайти голку в сіні. Шляхи Господні несповідимі", — сказала вона.

Барбара поділилася, що ця каблучка була першою з двох, які її чоловік примудрився втратити за ці роки. Вона сказала, що зберегла його третю обручку замість того, щоб поховати її разом з ним.

"Я не відправила її з ним. Я думала, що він може втратити її на небесах. Я не знала", — сказала вона.

Нагадаємо, дружина відключила систему життєзабезпечення 38-річного чоловіка в помсту за зради. У нього стався крововилив у мозок в домі коханки.

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