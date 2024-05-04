Вдруге за тиждень: у туалеті ресторану працівник знайшов 12 тисяч доларів

У Мерісвіллі, США, вдруге за тиждень знайдено велику суму грошей.

Про це повідомляє 10 WBNS.

Минулої суботи працівник театру "Авалон" знайшов 25 000 доларів, захованих у вбиральні, після того, як помітив, що хтось підозріло поводився напередодні ввечері. Поліція вважає, що гроші були заховані там навмисно, але не знає чому.

Зараз поліція намагається з'ясувати, хто залишив 12 000 доларів у вбиральні KFC. Співробітник ресторану викликав поліцію, щоб забрати гроші.

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Капітан Нейт Сакс сказав, що цей останній інцидент схожий на те, що сталося в театрі. "Я б абсолютно точно сказав, що вони якимось чином пов'язані. Наразі ще занадто рано говорити про те, як саме", - сказав Сакс.

На цьому етапі розслідування, за словами Сакса, є більше запитань, ніж відповідей.

"Два випадки за один тиждень. Один випадок сам по собі дивний. Але двічі за тиждень – це вже зовсім інший рівень, і це змушує вас хотіти розібратися в цьому трохи глибше", - додав правоохоронець.

Також повідомляється, що не було скоєно жодного злочину, а знайдені гроші є законними.

Нагадаємо, мільйонерка наклала на себе руки та залишила усе майно прибиральниці. Бізнесвумен також завчасно залишила їй гроші на свій похорон.

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