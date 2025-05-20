Душ / © www.freepik.com/free-photo

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Душ — це не просто приємна частина нашого щоденного ритуалу, а й важлива складова гігієни. Він допомагає видалити бруд, жир і піт, а отже — запобігти висипанням, неприємному запаху та інфекціям. Але залишається спірним питанням: коли краще приймати душ — зранку чи ввечері?

Про це пише Science Alert.

Мікробіолог Прімроуз Фрістоун з Університету Лестера стверджує: хоча і ранковий, і вечірній душ мають свої плюси, наука говорить на користь першого.

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«Більшість людей не знає, що запах тіла викликає не піт, а бактерії, які живляться ним. Коли ці бактерії — зокрема стафілококи — розщеплюють піт, вони виробляють речовини, що й спричиняють неприємний запах», — пояснює Фрістоун.

Протягом дня наше тіло покривається потом, шкірним жиром, пилом, алергенами та мікробами. Все це ми несемо до ліжка — і залишаємо на простирадлах. Вечірній душ, безумовно, може змити ці забруднення, але не є абсолютним рішенням.

«Навіть після душу ви все одно потієте вночі. Це означає, що мікроби знову починають працювати, і ви зранку прокидаєтеся не такими вже й чистими», — зазначає науковиця.

Також вона звертає увагу на важливий момент: якщо ви не змінюєте постільну білизну щонайменше раз на тиждень, навіть вечірній душ не врятує. Простирадла стають справжнім середовищем для розмноження мікробів, грибків і пилових кліщів, а відмерлі клітини шкіри — їхня улюблена їжа. Це може викликати алергії, подразнення шкіри та навіть загострення астми.

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З іншого боку, ранковий душ змиває всі залишки поту та мікробів, що накопичилися вночі, разом із відмерлими клітинами шкіри. Особливо це важливо, якщо постіль не була ідеально чистою. Також це дозволяє почати день з «чистого аркуша» — у буквальному сенсі.

«Ранковий душ залишає менше поживних речовин для бактерій, які викликають запах тіла. Тому ви довше залишаєтеся свіжими протягом дня», — пояснює експертка.

Звісно, особисті звички — важливий фактор, але незалежно від того, коли ви приймаєте душ, не забувайте про чисту постільну білизну. Стирайте її хоча б раз на тиждень гарячою водою, щоб видалити не тільки піт і жир, але й мікроби, алергени та грибки.

Якщо ви хочете почуватися чистими, зменшити ризики шкірних і дихальних проблем та зберегти приємний запах довше — віддавайте перевагу душу вранці. Але не забувайте: регулярне прання простирадл — обов’язкова частина гігієни, якою б не була ваша звичка.

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Нагадаємо, видання Real Simple розповіло цікаві факти про гігієну та підтвердило, що регулярне миття забутих зон — це не просто рекомендація, а важлива умова збереження здоров’я.