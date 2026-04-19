«Ведмеді» трощили елітні авто в США: як провалилася афера на $140 тисяч

Rolls-Royce / © apnews.com

У Каліфорнія судили трьох осіб, які намагалися ошукати страхові компанії, інсценувавши «напади ведмедя» на дорогі автомобілі. Для цього вони використовували костюм тварини та зняли постановочне відео.

Про це розповідає Bild.

Костюм ведмедя. / © Bild

Інцидент стався у районі Лейк-Ерроухед, де справді водяться ведмеді. У січні 2024 року страхова компанія отримала заяву від клієнта разом із відеодоказом: на ньому «ведмідь» нібито трощить розкішний Rolls-Royce Ghost.

Того ж дня до страховиків надійшли ще дві подібні заяви — щодо пошкодження Mercedes G63 AMG та Mercedes E350.

Сліди в салоні автівки. / © Bild

Втім, експерти швидко викрили схему. Зокрема, біолог із департаменту рибних ресурсів і дикої природи звернув увагу на неприродну поведінку «тварини». З’ясувалося, що на відео — людина в костюмі.

Після цього страхові слідчі розпочали операцію під назвою «Ведмежий кіготь». Під час обшуків у підозрюваних вилучили той самий костюм, який використовували для інсценування.

Страховий комісар Рікардо Лара заявив, що справа, яка спершу виглядала неймовірною, виявилася реальною шахрайською схемою, а винні понесли покарання.

Троє обвинувачених визнали свою провину у страховому шахрайстві. Суд призначив їм по 180 днів ув’язнення та два роки умовного терміну.

За оцінками страховиків, загальна сума збитків, яку намагалися отримати шахраї, становила понад 140 тисяч доларів.

