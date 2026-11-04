Ведмеді, вовки та величезні кабани: які дикі тварини блукають лісами Львівщини (відео)

Які дикі тварини блукають лісами Львівщини / © Unsplash

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На Львівщині камери оптичного спостереження та фотопастки прикордонників фіксують усе більше різноманітних диких тварин неподалік державного кордону. Звірі активно блукають лісами, аби добре наїстися перед зимою.

У 7-му прикордонному Карпатському загоні показали унікальні кадри тварин, які водяться на Львівщині.

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Камери прикордонників зафіксували розмаїття лісових звірів на Львівщині

За інформацією 7-го прикордонного Карпатського загону, у нічні об’єктиви потрапив цілий калейдоскоп дикої фауни.

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На кадрах можна побачити і дрібних звірів, і великих хижаків: оленів, козуль, величезних диких кабанів, білок, лисиць, а також вовків та навіть бурого ведмедя.

Удень тварини намагаються не перетинатися з людьми, але щоночі вони виходять на вільну прогулянку лісом. Спеціальне обладнання прикордонників дає змогу детально відстежувати життя диких тварин навіть у суцільній темряві.

Військовослужбовці нагадують, у зв’язку з активністю тварин, перебувайте у прикордонній смузі лише з дотриманням всіх правил безпеки — ходіть дозволеними маршрутами та не блукайте ввечері та вночі в лісі на самоті.

Спроби самовільно зайти в лісові хащі несуть чималий ризик раптової зустрічі з дикою твариною, яка захищає свою територію чи полює.

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Дата публікації 15:37, 04.11.26 Кількість переглядів 5 Лісові звірі на Львівщині: камери прикордонників зафіксували дику фауну від козуль до ведмедів

Тварини: останні новини

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зафіксувала лісову куницю — спритного і рухливого хижака родини мустелових, якого легко впізнати за каштановим хутром та характерною жовтуватою плямою на горлі.

Ці тварини чудово лазять по деревах, здатні стрибати між ними на відстань до чотирьох метрів і ведуть переважно нічний та сутінковий спосіб життя.

Восени раціон куниць стає особливо різноманітним: вони полюють на дрібних тварин, птахів і комах, а також споживають ягоди й плоди, накопичуючи сили перед зимою. З наближенням холодів їхнє хутро поступово стає густішим і теплішим. Для відпочинку хижаки використовують дупла, покинуті сховища вивірок чи гнізда птахів.

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