Ведмідь із трьома лапами вдерся до будинку, випив алкоголь та закусив кормом для риб – відео

Він спантеличив хлопця, який був сам удома.

У Флориді ведмідь з трьома лапами, відомий місцевим жителям як Трипод, увірвався до будинку і пробрався до холодильника з випивкою.

Про це пише dailystar.co.uk.

На відео, знятому на території Лейк-Мері, передмістя Орландо, видно, як звір набігає на міні-холодильник. Він випив три бляшанки алкогольного напою, а потім з'їв трохи корму для риб.

Джозаурі Фанейт-Дільо отримала повідомлення від своєї камери спостереження та побачила, що до неї завітав непроханий гість, розповіла вона WESH-TV. У будинку перебував 13-річний син Джозаурі, Джозеф, який зміг зняти цю зустріч на свій мобільний телефон.

На відео домашньої безпеки видно, як Джозеф заспокоює сімейного собаку Бруно, який попередив його про присутність Трипода. Джозеф майже одразу впізнав місцевого знаменитого ведмедя.

"Він наближається. Цей хлопець намагається з'їсти цю їжу", — сказав Джозеф під час знімання, випустивши ланцюжок лайки під час коментування.

"О боже мій. Я відчуваю, що зараз мені доведеться зачинити всі двері", — каже він, коли Трипод повільно шкутильгає до вікна, де знімає Джозеф. "Я ніколи не був так близько до ведмедя".

Зі свого боку, Джозаурі додала, що не злякалася, оскільки усі дуже добре знають цього ведмедя: "Він живе тут. Ми поважаємо його довкілля настільки, наскільки можемо".

Нагадаємо, коала-злодій влаштував наліт на ферму, об'ївся та не зміг втекти. Він досхочу поласував евкаліптовими рослинами.

Читайте також: