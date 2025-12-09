Ведмідь напав на дресирувальника під час шоу в Китаї: момент потрапив на відео

Ведмідь

У зоопарку Китаю зірвалося шоу за участю азійського чорного ведмедя — тварина раптово повалила дресувальника на землю просто перед відвідувачами. Момент потрапив на відео та спричинив хвилю обурення щодо використання тварин у розважальних виступах.

Про це повідомило видання LADBible.

Інцидент стався 6 грудня у парку дикої природи Ханчжоу. Під час підготовки до шоу ведмідь, якого змушували виконувати трюки — кататися на ховерборді та самокаті, — різко кинувся на чоловіка. На кадрах видно, як кілька співробітників намагаються відтягнути тварину, використовуючи стільці, жердини та навіть баскетбольне кільце.

У зоопарку запевнили, що ніхто не постраждав і захід одразу припинили. За їхніми словами, ведмідь нібито розхвилювався через пакет моркви та яблук, які дресувальника тримав у руках, і намагався відібрати ласощі, а не напасти.

Попри це, відео викликало шквал критики в соцмережах. Користувачі звинуватили парк у жорстокому поводженні з тваринами, а організація PETA засудила сам формат таких шоу, наголосивши, що подібні інциденти — наслідок примусової дресури.

Влада району Фуян повідомила, що роботу зоопарку при зоопарку призупинено. Наразі експерти мають оцінити заходи безпеки та умови проведення шоу з тваринами.

Ведмідь напав на дресувальника / © Metro

