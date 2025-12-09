ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
2 хв

Ведмідь напав на дресирувальника під час шоу в Китаї: момент потрапив на відео

Напад ведмедя в китайському зоопарку сколихнув глядачів і викликав активну реакцію в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ведмідь

Ведмідь

У зоопарку Китаю зірвалося шоу за участю азійського чорного ведмедя — тварина раптово повалила дресувальника на землю просто перед відвідувачами. Момент потрапив на відео та спричинив хвилю обурення щодо використання тварин у розважальних виступах.

Про це повідомило видання LADBible.

Інцидент стався 6 грудня у парку дикої природи Ханчжоу. Під час підготовки до шоу ведмідь, якого змушували виконувати трюки — кататися на ховерборді та самокаті, — різко кинувся на чоловіка. На кадрах видно, як кілька співробітників намагаються відтягнути тварину, використовуючи стільці, жердини та навіть баскетбольне кільце.

У зоопарку запевнили, що ніхто не постраждав і захід одразу припинили. За їхніми словами, ведмідь нібито розхвилювався через пакет моркви та яблук, які дресувальника тримав у руках, і намагався відібрати ласощі, а не напасти.

Попри це, відео викликало шквал критики в соцмережах. Користувачі звинуватили парк у жорстокому поводженні з тваринами, а організація PETA засудила сам формат таких шоу, наголосивши, що подібні інциденти — наслідок примусової дресури.

Влада району Фуян повідомила, що роботу зоопарку при зоопарку призупинено. Наразі експерти мають оцінити заходи безпеки та умови проведення шоу з тваринами.

Ведмідь напав на дресувальника / © Metro

Нагадаємо, в одному з пабів міста Річмонд на Південному острові Нової Зеландії в неділю ввечері з’явився несподіваний гість — маленький морський котик. Тварина пройшлася залом і встигла потрапити на відео з камер спостереження, перш ніж сховалася під посудомийною машиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie