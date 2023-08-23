Ведмідь увірвався до будинку чоловіка, дістав їжу, зламав телевізор і подрімав на ліжку – відео

У Каліфорнії ведмідь увірвався до будинку чоловіка, дістав їжу, зламав телевізор і подрімав на його ліжку.

Про це пише Newsweek.

Мешканець міста Кінгс Біч на ім'я Браян, сказав, що він плавав на човні з друзями на озері Тахо, коли отримав на телефон попередження з камери домашньої безпеки.

Чоловік був шокований, побачивши у своїй вітальні величезного чорного ведмедя.

Браян попередив свого орендодавця та менеджера з нерухомості, який якраз був поруч.

"Він повільно підійшов до вікна, де ведмідь зламав сітку та проникнув, і зазирнув всередину. Тоді він побачив, що ведмідь спить на моєму ліжку! Він почав видавати гучні звуки, і ведмідь підскочив, виліз назад і втік", - розповів він.

Згодом повернувся і сам орендар. Він виявив безлад, який залишив ведмідь – купу шкаралупи від арахісу та сміття на підлозі.

"Ведмідь, на щастя, не проникав до мого холодильника чи морозильної камери, а також не випорожнювався всередині! Він знищив телевізор, який був у моїй спальні, а також мої ковдри та простирадла. Крім того, він залишив декілька подряпин на скрині", - додав він.

Нагадаємо, пінгвін отримав звання генерал-майора норвезької Королівської гвардії. Так історично склалося, що талісман норвезьких військових живе у Шотландії.

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