Ведмідь вдерся до будинку літньої пари: не повірите, що він утнув

Ведмідь / © pexels.com

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У Японії ведмідь увірвався до будинку літнього подружжя, аби дістатися до їхнього холодильника. На щастя, під час «пограбування» ніхто не постраждав, проте цей випадок став частиною тривожної статистики нападів диких тварин на людські оселі в країні.

Про це пише Daily Star.

87-річний Міцуо Мацубара почув шум на кухні свого будинку в Сідзукуїсі, що в префектурі Івате на півночі Японії. Коли чоловік вирішив перевірити, що відбувається, то побачив у будинку непроханого гостя — ведмедя, який нишпорив у холодильнику.

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Дружина Міцуо викликала екстрені служби. На щастя, японські правоохоронці підтвердили журналістам, що ведмідь-«грабіжник» нікого не травмував.

Цей випадок став одним із численних інцидентів, коли ведмеді проникають до людських осель у Японії. Через пошуки їжі великі хижаки дедалі частіше наближаються до населених пунктів.

Будинок родини Мацубара став уже п’ятим, до якого ведмідь увірвався від 5 липня. Водночас один і той самий звір — принаймні так припускають — чотири рази навідувався до оселі 70-річного чоловіка. За інформацією поліції, тварина поцупила котячий корм і соління.

Представник поліції повідомив, що за слідами лап вдалося встановити: ведмідь залишив будинок через задні двері, розташовані біля кухні. Перед втечею тварина також порилася у сміттєвому відрі, шукаючи харчові відходи.

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Від квітня в Японії щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок зустрічей із ведмедями. Усі смертельні випадки сталися в регіоні Тохоку. За даними Japan Times, попереднього року країна зіткнулася з рекордною кількістю смертельних нападів ведмедів — їх було 13.

Після виходу із зимової сплячки тварини останніми тижнями почали частіше з’являтися в містах і селищах, де в пошуках їжі спричиняють хаос.

Науковці пов’язують зростання кількості випадків проникнення ведмедів до будинків із кількома факторами. Серед них — збільшення популяції тварин, скорочення кількості людей, які проживають у сільській місцевості, а також зміни в доступності звичної їжі для ведмедів.

У червні ведмідь у місті Уцуномія, розташованому на північ від Токіо, протягом чотирьох днів уникав чиновників і поліцейських, які намагалися його впіймати. Через небезпечну ситуацію в префектурі Тотіґі довелося закрити кілька шкіл.

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Раніше влада кілька днів полювала на іншого ведмедя у Фукусімі. Величезний ссавець, якого описували як розумнішого за середньостатистичного ведмедя, встиг напасти на чотирьох людей. Тварина неодноразово перехитрювала правоохоронців: вона уникала численних ведмежих пасток, самостійно відчинила вікно фабрики й навіть навчилася лапами відкривати водопровідні крани.

Нагадаємо, у Румунії 34-річний чоловік загинув через напад ведмедя — тіло з характерними ушкодженнями знайшли на околиці села Прод у повіті Сібіу. Поліція розслідує інцидент, а експерти наголошують на зростанні конфліктів між людьми та ведмедями через збільшення популяції хижаків у країні.

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