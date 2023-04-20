Ведмідь заліз до машини і випив 69 банок газованих напоїв – відео

Жінка з Британської Колумбії, Канада, зняла фотографії та відео, коли ведмідь прийшов до неї пізно вночі та випив 69 банок газованих напоїв з її машини.

Про це пише upi.com.

Шерон Росел розповіла, що собака розбудив її близько третьої ночі. Вона виглянула на вулицю і побачила, що ведмідь розбив одне з вікон її авто і пригощався солодкими напоями. Їх вона придбала для свого бізнесу.

Росел зафіксувала, як спраглий клишоногий впорався із 69 банками із 72. Вона сказала, що ведмідь здався після того, як спробував дієтичну колу. Цей напій, мабуть, не припав йому до душі.

Шерон сказала, що звір зіпсував її машину. Зокрема, він порвав шкіряний салон, зламав віконний ролик і всюди залишив липкі сліди.

Вона сподівається, що її страхова компанія відшкодує частину збитків.

Росел додала, що завжди намагається не залишати їжу чи сміття в машині на ніч, але вона не очікувала, що банки з газованками привернуть увагу ведмедя.

Нагадаємо, днями у США чоловік зіткнувся віч-на-віч із ведмедем під час відпочинку на своєму подвір'ї. Вони неабияк наполохали одне одного.

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