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Ведмідь знайшов камеру та зробив 400 селфі: кумедні фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1352
Час на прочитання
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Ведмідь знайшов камеру та зробив 400 селфі: кумедні фото

Фото: Boulder OSMP

Ведмідь знайшов фотопастку та влаштував собі фотосесію.

У природньому парку в Колорадо, що у США, ведмідь знайшов камеру та зробив близько 400 селфі. 

Про це повідомили на сторінці Boulder Open Space and Mountain Parks. 

У природному парку в Колорадо науковці для спостереження за дикою природою встановили фотопастки - камери, які реагують на рух та фільмують життя диких тварин у природі. 

Одну із таких камер знайшов ведмідь та зробив 400 "ведмежих селфі". 

"Нещодавно ведмідь виявив камеру, яку ми використовуємо для спостереження за дикою природою у відкритому просторі Болдер. З 580 зроблених фотографій близько 400 були селфі ведмедя", - повідомляють працівники парку в Боледрі. 

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 2022 року фотопастки вже вдруге зафіксували присутність бурого ведмедя.

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Дата публікації
Перегляди
1352
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