Ведмідь знайшов камеру та зробив 400 селфі: кумедні фото

Ведмідь знайшов фотопастку та влаштував собі фотосесію.
У природньому парку в Колорадо, що у США, ведмідь знайшов камеру та зробив близько 400 селфі.
Про це повідомили на сторінці Boulder Open Space and Mountain Parks.
У природному парку в Колорадо науковці для спостереження за дикою природою встановили фотопастки - камери, які реагують на рух та фільмують життя диких тварин у природі.
Одну із таких камер знайшов ведмідь та зробив 400 "ведмежих селфі".
"Нещодавно ведмідь виявив камеру, яку ми використовуємо для спостереження за дикою природою у відкритому просторі Болдер. З 580 зроблених фотографій близько 400 були селфі ведмедя", - повідомляють працівники парку в Боледрі.
Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies. Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023
Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 2022 року фотопастки вже вдруге зафіксували присутність бурого ведмедя.
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