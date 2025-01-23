Ведуча проштрикнула руку цвяхом у прямому ефірі після того, як фокус пішов не за планом – фото

Ведуча отримала удар цвяхом у прямому ефірі після того, як магічний трюк пішов жахливо не так, як планувалося. Завжди існує ймовірність того, що в прямому ефірі щось піде не за планом. Приміром, український телеведучий Сенічкін влаштував пожежу, а його колега Барбір різко висловилася про своє вбрання.

Ще одна з помилок сталася на польському телебаченні з ведучою Марженою Рогальською. Про це пише Unilad.

Ще 2016 року журналістка погодилася взяти участь у фокусі на програмі Pytanie na Śniadanie, але все обернулося на гірше. Рогальська вдарила рукою по коричневому паперовому пакету, намагаючись не зачепити той, на дні якого був цвях, що стирчав догори.

Фокусник Марцін Полоневіч, який колись був півфіналістом шоу "Польща має талант", трохи переплутав три пакети, що призвело до того, що Рогальська вдарила рукою просто по пакету, в якому був цвях.

Ведуча проштрикнула руку цвяхом / Фото: скриншот з відео

Телеведуча закричала від болю, коли цвях пронизав її, а фокусник та інший ведучий, схоже, спершу подумали, що це був жарт. Але коли пара і телевізійники побачили, що рука Рогальської прикріплена до цвяха, їй негайно надали медичну допомогу.

Ведуча проштрикнула руку цвяхом / Фото: скриншот з відео

Після інциденту її терміново доправили до лікарні. Після того, як її виписали, Рогальська написала у Facebook фокуснику і своїй колезі-ведучій, щоб підтвердити, що з нею все гаразд.

"Він не хотів, щоб так сталося", - сказала вона, додавши, що на репетиціях все йшло за планом.

Далі Рогальська заявила, що інцидент стався не з вини Полоневіча, і попросила Інтернет-спільноту дати йому перепочинок після всієї критики, яку він отримав.

Сумнозвісний телевізійний момент став вірусним і відтоді його переглянули мільйони людей в Інтернеті.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в ефірі радіостанції в руках ведучої вибухнув боєприпас. Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували.

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