"Велетенський" успіх: дівчина втілює хтиві бажання чоловіків і заробляє своїм зростом

Кеті заробляє на життя своїм контентом про жінку-велетня. Фото: TikTok / @tallgirlkatie

Реклама

27-річна британка Кеті Вуллс, чий зріст становить 206 сантиметрів, вирішила монетизувати свою незвичайну особливість. Влітку 2023 року вона залишила кар’єру в сфері технологічних продажів і стала успішною авторкою контенту на платформі для дорослих OnlyFans. Вона знімає відео для нішевого фетішу, відомого як макрофілія, коли чоловіки відчувають потяг до велетнів. Кеті стверджує, що цей незвичайний заробіток дозволяє їй отримувати «комфортну» зарплату, не виходячи з дому в Лондоні.

Про це пише Metro.

«Я повинна розчавити ціле село»

Макрофілія, або потяг до велетнів, є досить популярним кі́нком: у 2023 році він став найбільш шуканим фетішем, а відповідні відео мають майже мільярд переглядів у TikTok. Кеті повністю використовує цей попит, виконуючи досить специфічні запити від підписників.

Реклама

«Люди хочуть, щоб я грала роль 12-метрової велетки, яка їх розчавлює. Мені доводиться ставити камеру на підлогу і знімати себе знизу, коли я щось топчу. Я навіть замовила купу мініатюрних будинків та автомобілів і розчавила невелике село у робочих черевиках», — розповіла Кеті Вуллс журналістам.

За рольову гру з «розчавленням села» вона заробила $287, а за розчавлення торта босими ногами — $480.

Приниження і турбота

Клієнти Кеті просять її про широкий спектр послуг. Серед найбільш нішевих запитів:

Рольова гра «поглинання»: Клієнт просив зняти крихітного чоловіка, якого Кеті ковтає цілком.

Приниження: Чоловіки надсилають Кеті фотографії своїх статевих органів для «критики».

«Їм подобається, коли я кажу їм, наскільки їхній орган крихітний і як він ніколи не зможе задовольнити мене, тому що я така висока, а вони такі маленькі й жалюгідні. Деякі чоловіки також просять, щоб я поводилася так, ніби несу їх, як немовля, і заколисую, оскільки я надзвичайно сильна і можу використовувати їх, дорослих чоловіків, як ганчіркову ляльку», — пояснила Вуллс.

Реклама

Від комплексу до впевненості

Кеті, чия мати має зріст 188 см, згадує, що її незвичайний зріст завжди був джерелом проблем, а не переваг. Уже в дитячому садку було зрозуміло, що вона набагато вища за однолітків. До 14 років вона виросла до 180 см, і в підлітковому віці хлопці були особливо жорстокими до неї.

«Я була вища за кожного хлопця в кожному класі, я була аутсайдером, і це безумовно вплинуло на мене соціально. Люди сміялися або називали мене „довготелесою“, і я не ходила на побачення майже до 18 років, тому що дуже соромилася свого зросту», — зізналася Кеті.

Перехід до роботи «велетки» не лише дав їй фінансову гнучкість, але й надав впевненості, яку вона тепер хоче передати іншим високим жінкам.

«Як людина, яка раніше шукала в Google операцію зі зменшення зросту, я б сказала, що неможливість злитися з натовпом насправді може бути використана на вашу користь. Випромінюйте впевненість і позитив, і інші люди це відчують», — заявила Кеті Вуллс.