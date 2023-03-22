Величезна отруйна змія заповзла до ліжка чоловіка: чим все закінчилося (фото)

Найбільша кількість смертей в Австралії внаслідок укусу саме цієї змії.

В Австралії чоловік виявив у своєму ліжку доволі неприємну знахідку - дуже отруйну і масивну змію.

Східна коричнева змія, яка однією з найсмертоносніших у світі, спала під його ковдрою.

Про це пише nypost.com.

На щастя, плазун його не вкусив. Приголомшений чоловік викликав службу порятунку тварин. За словами фахівця, тварина була агресивною, коли він намагався її упіймати.

Фото: Zachery's Snake and Reptile Relocation

До слова, дорослі коричневі змії можуть досягати двох метрів у довжину. На їхню частку припадає близько 60 відсотків укусів змій в Австралії. Від її укусу найбільша кількість смертей у країні. Отрута може проникнути в організм людини всього за дві хвилини. Смерть зазвичай настає внаслідок зупинки серця.

Нагадаємо, в Індії на телеекранах залізничної станції транслювали порно. Показ фільму для дорослих тривав цілих три хвилини.

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