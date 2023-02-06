Величезна риба-тунець "вбила себе" в акваріумі на очах у сотень відвідувачів (відео)

Риба почала раптово битися об скло акваріуму, після чого закривавлена впала на дно.

У Мережі з'явилися жахливі кадри, коли риба-тунець вбиває себе у великому акваріумі після того, як десятки відвідувачів фотографували її із увімкненим спалахом.

Про це пише Mirror.

Інцидент, ймовірно, стався на території парку Ocean Expo Park на Окінаві в Японії.

Яскравий спалах лякає рибу, після чого вона раптово б'ється об скло, вбиваючи себе. Потім поранений тунець опускається на дно акваріума, залишаючи кривавий слід.

Багато хто відзначав, що використання спалаху в акваріумах слід заборонити, оскільки це лякає морських істот. Зазначається, що риби не бачать скла і думають, що вода продовжує рухатися в цьому напрямку, оскільки спалахи нагадують світло, що відбивається від води.

Спалах може також розвинути агресію у деяких тварин, які можуть відчувати загрозу.