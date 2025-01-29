Величезна загадка: "незаймана" акула народила попри те, що живе в акваріумі без самця – фото

Співробітники були приголомшені, коли в акваріумі, де мешкають лише самиці, народилося дитинча морської акули.

Співробітники акваріума в Шривпорті, штат Луїзіана, США, були приголомшені, коли у воді, де не було жодного самця, вилупилася молода акула. Це сталося після того, як в Англії "самець" бразильського веселкового удава народив 14 малюків у рідкісному випадку "незайманих пологів".

Акула, яку назвали Йоко, успішно вилупилася 3 січня, здивувавши всіх. Про це пише LADbible.

Співробітники акваріума розповіли, що дві самиці акули, одна з яких є матір'ю Йоко, не контактували з самцем понад три роки. А враховуючи, що період вагітності у них становить від дев'яти до 12 місяців, Йоко, мабуть, була зачата в інший спосіб.

Один з них – так званий партеногенез, який є рідкісною формою безстатевого розмноження. А другий – це затримання запліднення, коли запліднення відбувається через тривалий час після можливого спарювання.

"Щоб підтвердити точну причину, команда акваріума зробить каріотипування новонародженої, щойно вона буде відповідного розміру для забору крові, ймовірно, через декілька місяців, – сказали в акваріумі Шривпорта. – Цей аналіз ДНК дасть остаточне підтвердження того, чи є дитинча продуктом партеногенезу, чи запізнілого запліднення".

Акула народила в акваріумі без самця / Фото: Shreveport Aquarium

Грег Баррік, куратор живих тварин у Шривпортському акваріумі, додав: "Ця ситуація є неймовірною і демонструє стійкість цього виду. Ми дуже тішимося, що в найближчі місяці підтвердимо, чи дійсно це був випадок партеногенезу, чи це було запізніле запліднення. Це дійсно доводить, що життя... знаходить спосіб".

Маленька акула почувається добре. Однак в акваріумі попереджають, що коли молоді акули народжуються внаслідок "таких рідкісних репродуктивних подій", вони можуть "часто стикатися зі значними проблемами".

"Хоча час перебування Йоко з нами буде коротким, вона однаково залишить по собі незабутню спадщину, зробивши неоціненний внесок у вивчення розмноження акул і зусиль з їхнього збереження, – додали в акваріумі. – Наразі Йоко перебуває під ретельним наглядом, щоб забезпечити її здоров'я і добробут за межами виставки. Хоча відвідувачі наразі не можуть побачити дитинча особисто, акваріум із задоволенням ділиться своїм прогресом у соціальних мережах, поки воно не стане достатньо дорослим, щоб переїхати до більшого акваріума".

Акула народила в акваріумі без самця / Фото: Shreveport Aquarium

Нагадаємо, 300-кілограмові ссавці, яких не бачили понад 100 років, повернулися на історичну батьківщину. Вчені зафіксували тапір за допомогою камер-пасток.

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