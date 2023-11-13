Величезний імплантат у сідниці "людини-Барбі" луснув після укусу бджоли (фото)

Трансгендерна модель Джессіка Алвес розповіла про жахливий інцидент, коли імплантат в її сідниці луснув внаслідок укусу бджоли.

Про це пише Daily Star.

40-річну жінку раніше називали "лялькою Кеном", але тепер її охрестили "людською Барбі" після серії екстремальних операцій із фемінізації. Пояснюючи своє перетворення, Джессіка нещодавно розповіла Truly: "Від дитинства у мене завжди була дуже жіночна душа, тому протягом багатьох років, щоб відповідати своїй зовнішності, я перенесла безліч естетичних і пластичних операцій".

Джессіка Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Вона перенесла понад 100 операцій і витратила приголомшливі 800 000 фунтів стерлінгів, щоб отримати тіло своєї мрії, але на початку цього року все пішло не так. Джессіку терміново доставили до лікарні після того, як один із її сідничних імплантатів об'ємом 1050 кубічних сантиметрів луснув. Зірка OnlyFans пояснила, що це сталося, коли вона святкувала свій день народження з друзями у Лас-Вегасі.

"Шість місяців тому я поїхала до Лас-Вегаса, на другий день мого перебування там я засмагала біля басейну з дівчатками, а потім відчула укол у сідницю, і дівчата почали кричати, і я теж", - сказала вона.

Джессіка Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Незабаром укус став "мокрим" та "набряклим", і Джессіку доправили до лікарні після того, як у неї почалася лихоманка.

"Вони виявили, що у мене інфекція, лікарі розкрили цей набряк, і він вибухнув, а потім у мене на сідниці утворилася велика дірка там, де виходив імплантат", - додала вона.

Лікарі в Лас-Вегасі хотіли видалити імплантати Джессіки, але вона полетіла назад до Лондона, зібрала валізи і попрямувала до свого постійного хірурга в Стамбул, Туреччина.

Лікар вилучив інфікований імплантат, який залишив величезну дірку. Але потім він "ризикнув" і вставив ще один імплантат.

Джессіка Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Джессіка каже, що тепер у неї залишився "жахливий шрам", а також "гулі та шишки", які підірвали її впевненість у собі. "Люди думають, що я дуже впевнена в собі жінка, але це не так, особливо після того, як мене вжалила бджола, яка знищила мої сідниці, залишивши на мені безліч шишок, горбків та недоліків. Очевидно, я більше не настільки впевнена у собі".

Шрам, що залишився, – не єдина проблема, з якою боролася Джессіка. Доктор не зміг замінити імплантат на той же розмір 1050 кубічних сантиметрів, який у неї був раніше, тому замість цього йому довелося використати імплантат об'ємом 750 кубічних сантиметрів. Вона пояснила: "Обидві сторони різні, вони не мають однаковий вигляд, не симетричні. Те, що моя дупа перекошена, сильно вплинуло на мою впевненість у собі, я не ходила на пляж, до басейну, я дуже ретельно обираю одяг, щоб це не впадало у вічі".

Джессіка Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Попри оголошення у квітні, що вона "на 100% покінчила з пластичною хірургією", Джессіка нещодавно повернулася до свого хірурга, щоб їй ввели декілька наповнювачів, щоб "заповнити дірку, залишену бджолою". Вона сказала, що тепер планує "продовжувати насолоджуватися життям", додавши: "Назва моєї гри - веселитися, бути щасливою, святкувати життя, кохати і бути коханою".

Нагадаємо, жінка вставила у своє тіло 52 технологічні імплантати. Вона хоче бути людиною-кіборгом.

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