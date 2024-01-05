Величезний крокодил стрибнув у човен рибалки: це закінчилося доволі несподівано

В Австралії величезний крокодил стрибнув із води у човен рибалки.

Про це пише upi.com.

Інцидент взялися розслідувати представники дикої природи. Департамент навколишнього середовища, науки та інновацій Квінсленду повідомив, що чоловік ловив рибу на своєму човні, коли помітив поблизу крокодила.

"Чоловік сказав, що ловив рибу близько чотирьох годин, і коли він побачив великого крокодила, що наближається до човна, він підійшов до задньої частини судна та завів двигун", - повідомила старший офіцер з охорони дикої природи Джейн Бернс. "Крокодил підплив, потім розвернувся і кинувся у човен з широко розкритою пащею".

Він розповів, що рибалка перестрибнув через крокодила, щоб витягти якір, і рептилія впала назад у воду, коли спробувала повернути своє тіло.

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Офіцер розповів, що під час падіння крокодил погнув рейки човна.

"Рибалка підійшов до пристані для човнів у Блек-Рок-Крік. Він сказав нам, що ніколи раніше не бачив такого великого крокодила, який поводився таким чином у цьому регіоні", - сказав Бернс.

Він додав, що чиновники вивішують у цьому районі знаки попередження і спробують знайти крокодила і простежити за його поведінкою.

Нагадаємо, у Стамбулі літак перервав зліт через кота. Кіт, якого власник хотів провезти таємно і без документів, несподівано вискочив з ручної поклажі й почав гасати по салону.

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