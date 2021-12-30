Величезний отруйний варан увірвався до будинку і пробігся бабусею, яка спала

Величезний отруйний варан увірвався до будинку і пробігся бабусею, яка спала

Ящірка налякала мешканців будинку.

У тайській провінції Самутпракан отруйний варан увірвався до будинку, пробігся бабусею, яка спала, і налякав кішку.

Про це повідомляє Daily Mirror.

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На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як сім'я готується до вечері: жінка виносить до столу їжу, а пенсіонерка в цей час мирно спить на дивані. За кілька секунд у будинку зненацька з'являється величезна ящірка і розлякує всіх мешканців будинку.

Варан бігав у пошуках виходу, а потім камера зафіксувала непроханого гостя у дворі будинку.

“Моя бабуся дуже злякалася, коли ящірка пробігла нею. Вона стара, тому їй важко було вчасно піднятися. Ящірка могла вкусити її”, — зазначила внучка пенсіонерки Лаор Сірі.

Нагадаємо, в аргентинському місті Лос-Орнос дитина бавилася в саду і наткнулася на лускату рептилію, яка повзала стежкою.

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