Величезний отруйний варан увірвався до будинку і пробігся бабусею, яка спала

Ящірка налякала мешканців будинку.
У тайській провінції Самутпракан отруйний варан увірвався до будинку, пробігся бабусею, яка спала, і налякав кішку.
Про це повідомляє Daily Mirror.
На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як сім'я готується до вечері: жінка виносить до столу їжу, а пенсіонерка в цей час мирно спить на дивані. За кілька секунд у будинку зненацька з'являється величезна ящірка і розлякує всіх мешканців будинку.
Варан бігав у пошуках виходу, а потім камера зафіксувала непроханого гостя у дворі будинку.
“Моя бабуся дуже злякалася, коли ящірка пробігла нею. Вона стара, тому їй важко було вчасно піднятися. Ящірка могла вкусити її”, — зазначила внучка пенсіонерки Лаор Сірі.
Нагадаємо, в аргентинському місті Лос-Орнос дитина бавилася в саду і наткнулася на лускату рептилію, яка повзала стежкою.
Читайте також:
- Шматував 15 хвилин: в Індії крокодил відкусив ногу чоловіку
- Напад тигриці на чоловіків в Індії: двох загризла, інший всю ніч просидів на дереві
- У Бразилії ягуар напав на чоловіка і видер йому кігтем око