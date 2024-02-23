Велика біла акула забила себе на смерть, намагаючись напасти на дайверів - відео

Вона застрягла і відчайдушно намагалася вирватися на волю.

Дайвери зняли жорстоке відео, як велика біла акула забила себе на смерть об металеву клітку, намагаючись напасти на людей усередині.

Про це пише Daily Star.

Інцидент стався неподалік острова Гуадалупе в Мексиці.

Звір кинувся до дайверів у запеклій спробі з'їсти їх. Було помічено, як акула просунула голову між ґратами, перш ніж застрягла.

Хижак почав метатися, намагаючись звільнитися, і застряг приблизно на 25 секунд, перш ніж вирвався на волю. Але за волю довелося заплатити високу ціну: акула перерізала шию, що і вбило її.

Увага! Відео містить чутливий контент

Глядачі YouTube були засмучені жахливою смертю хижака. Вони написали коментарі з вимогою внести зміни до обладнання, щоб це більше не повторилося.

Це жахливо. Сподіваюся, вони полагодять клітку, щоб акули більше не застрягали

Чому вони наполягають на будівництві цих кліток із таким великим простором між ґратами?

Нагадаємо, у чоловіка видалили з носа 150 живих личинок. Він декілька місяців не розумів, що відбувається.

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