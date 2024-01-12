Велика сім'я назавжди переїхала жити до розкішного готелю, щоб заощадити: скільки це їм коштує

Китайська сім'я спричинила суперечки у соціальних мережах після того, як назавжди переїхала жити до розкішного готелю, бо це дешевше та зручніше, ніж орендувати чи володіти будинком.

Про це пише Oddity Central.

Сім'я з восьми людей вже 229 днів живе у розкішному готелі в Наньяні, китайська провінція Хенань, і не планує залишати його найближчим часом. Отримавши спеціальну ціну 1000 юанів або 140 доларів на день на люкс із двома спальнями та великою вітальнею залежно від тривалості перебування, сім'я тепер планує залишатися в готелі на невизначений термін. Оскільки в щоденну вартість номера також входить електрика, опалення, вода та парковка, сім'я стверджує, що вони дійсно економлять гроші, живучи в готелі, і їхнє життя стає набагато комфортнішим.

"Ми почуваємося щасливими, живучи тут, тому плануємо прожити в готелі все життя", — сказав Му Сюе, член сім'ї. "Номер коштує 1000 юанів на добу. Наша сім'я із восьми людей живе дуже добре. Я ніколи не думав, що такий спосіб життя допоможе заощадити гроші. Я просто відчуваю, що це все робить життя зручним".

Сім'я назавжди переїхала жити до готелю / Фото: odditycentral.com

Сім'я Му Сюе має хороше фінансове становище, володіє як мінімум шістьма об'єктами нерухомості, але вважає за краще жити в готелі. Щоб довести, що вони проживуть у готелі Наньян понад 200 днів, сім'я надала декілька застав на сотні тисяч юанів.

Ця історія спричинила бурхливу дискусію у китайських соціальних мережах. Багато людей заявили, що зачаровані сімейним способом життя, додавши, що вони теж би жили в готелі, якби могли собі це дозволити. Інші сумнівалися, що номер для сім'ї з восьми осіб насправді комфортний.

Нагадаємо, мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обдурював сина. Він завжди жалівся на борги та бідність.

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