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Велосипедист показав, як ледь не збив парочку, яка займалася сексом у лісі – відео

Велосипедист показав, як ледь не збив парочку, яка займалася сексом у лісі – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1270
Час на прочитання
1 хв
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Велосипедист показав, як ледь не збив парочку, яка займалася сексом у лісі – відео

Велосипедист ледь не збив пару, яка займалася сексом у лісі / Фото: скриншот з відео

Він заскочив їх на гарячому.

Велосипедист показав, як під час поїздки лісом ледь не збив чоловіка та жінку, які займалися сексом на доріжці.

Про це пише NTK.

На відео, зняте на натільну камеру, видно, як байкер прискорюється вздовж ґрунтової стежки в густому лісі.

Коли він піднімається до хребта, то змушений швидко гальмувати, побачивши парочку. Поки чоловік хутко натягував шорти, його обраниця з оголеними сідницями сповзала, щоб дати дорогу.

Автор відео нагадав їм, що цей шлях призначений для велосипедистів і продовжив рух.

Нагадаємо, раніше у Бірмінгемі, Велика Британія, пара зайнялася сексом в автобусі посеред білого дня. Закоханих також зняли на відео та опублікували ролик в Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
1270
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