Велосипедист показав, як ледь не збив парочку, яка займалася сексом у лісі – відео

Він заскочив їх на гарячому.

Велосипедист показав, як під час поїздки лісом ледь не збив чоловіка та жінку, які займалися сексом на доріжці.

Про це пише NTK.

На відео, зняте на натільну камеру, видно, як байкер прискорюється вздовж ґрунтової стежки в густому лісі.

Коли він піднімається до хребта, то змушений швидко гальмувати, побачивши парочку. Поки чоловік хутко натягував шорти, його обраниця з оголеними сідницями сповзала, щоб дати дорогу.

Автор відео нагадав їм, що цей шлях призначений для велосипедистів і продовжив рух.

Нагадаємо, раніше у Бірмінгемі, Велика Британія, пара зайнялася сексом в автобусі посеред білого дня. Закоханих також зняли на відео та опублікували ролик в Мережі.

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