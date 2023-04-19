Велосипедисти приголомшили, створивши найбільший GPS-малюнок динозавра довжиною 1025 км - фото

Світовий рекорд Гіннеса був побитий за найбільший GPS-малюнок, зроблений велосипедною командою.

Вони проїхали трасою у формі велоцираптора завдовжки 1025 км. Про це пише Daily Mail.

Французькі велосипедисти Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Ніколя Меньє та Жан Руль намалювали приголомшливе зображення динозавра.

Фото: dailymail.co.uk

Після складання маршруту тривала експедиція зайняла у велосипедистів 43 години 47 хвилин.

Команда стартувала та фінішувала у Меярі в регіоні Альє у центральній Франції.

Протягом шести днів вони перетнули декілька інших графств, включаючи Шер, Сону та Луару, Ендр, Невр, Крез і Пюї-де-Дом.

Фото: dailymail.co.uk

Але крім встановлення нового рекорду, Брюгер повідомив, що він та його команда велосипедистів здійснила подорож, щоб привернути увагу всього світу до важливого питання.

"Динозаври є доказом того, що такі сильні види можуть швидко вимерти, і це те, через що ми зараз переживаємо шосте масове вимирання. Ми головні винуватці цієї екологічної кризи, але також і її головні жертви. Таким чином, майбутнє в наших руках, і їзда на велосипеді — один із найкращих способів зробити свій внесок у зміни», - повідомив велосипедист.

Нагадаємо, італієць трактором створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Чоловік творив на ділянці площею 82 тисячі квадратних метрів у Кастаньяро, Верона.

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