Велосипедисти приголомшили, створивши найбільший GPS-малюнок динозавра довжиною 1025 км - фото

Команда, яка встановила світовий рекорд, їхала шість днів.
Світовий рекорд Гіннеса був побитий за найбільший GPS-малюнок, зроблений велосипедною командою.
Вони проїхали трасою у формі велоцираптора завдовжки 1025 км. Про це пише Daily Mail.
Французькі велосипедисти Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Ніколя Меньє та Жан Руль намалювали приголомшливе зображення динозавра.
Після складання маршруту тривала експедиція зайняла у велосипедистів 43 години 47 хвилин.
Команда стартувала та фінішувала у Меярі в регіоні Альє у центральній Франції.
Протягом шести днів вони перетнули декілька інших графств, включаючи Шер, Сону та Луару, Ендр, Невр, Крез і Пюї-де-Дом.
Але крім встановлення нового рекорду, Брюгер повідомив, що він та його команда велосипедистів здійснила подорож, щоб привернути увагу всього світу до важливого питання.
"Динозаври є доказом того, що такі сильні види можуть швидко вимерти, і це те, через що ми зараз переживаємо шосте масове вимирання. Ми головні винуватці цієї екологічної кризи, але також і її головні жертви. Таким чином, майбутнє в наших руках, і їзда на велосипеді — один із найкращих способів зробити свій внесок у зміни», - повідомив велосипедист.
Нагадаємо, італієць трактором створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Чоловік творив на ділянці площею 82 тисячі квадратних метрів у Кастаньяро, Верона.
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