Велосипедистка створила найбільший у світі GPS-малюнок на згадку про свого собаку – фото

На згадку про свого собаку Слінкі Крісті Беллмер (США) проїхала Європою, щоб створити найбільший у світі малюнок GPS на велосипеді.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вона проїхала 4707 км, що втричі перевищує попередній рекорд, встановлений торік іншим американцем Девідом Швайкертом.

Крісті розпочала двомісячну подорож у день народження Слінкі, 1 травня. Починаючись та закінчуючись в Амстердамі, її маршрут пролягав через Бельгію, Францію, Швейцарію, Німеччину та Чехію.

"Я проявила багато креативності, щоб вигадати, як поєднати ці місця так, щоб це мало вигляд собаки", - розповіла Крісті. "Я хотіла розпочати з Амстердама, бо це рай для велосипедистів! Я також хотіла поїхати до Парижа та Брюсселя, і в мене були друзі, яких я хотіла відвідати у Швейцарії та Гарміш-Партенкірхені, Німеччина. У результаті я збільшила зад, щоб дістатися свого друга в Гарміші, і ногу, щоб доїхати до друзів у Швейцарії, і я зробила хвіст довшим, щоб поїхати до Чехії — я подумала, що це круто".

Найбільший у світі GPS-малюнок / Фото: Guinness World Records

Крісті переважно ночувала в наметі під час свого рекордного заїзду. Вона зазнавала "жахливого" дощу протягом усього шляху, а в деяких частинах Європи була дощова весна за всю історію. Крім того, що двічі затопило її намет, дощ пошкодив велосипед Крісті та значно погіршив його видимість під час їзди. Горбиста місцевість також була проблемою, а гори між Чехією та Німеччиною стали "несподіваним сюрпризом" для Крісті.

Вона сказала: "Гори тяглися і тяглися аж до Франкфурта. Я думала, що з пагорбами покінчено, щойно я виберусь із Альп! Я не була морально готова".

Крісті Беллмер / Фото: Guinness World Records

Це не перша дальня поїздка велосипедом, яку зробила Крісті. Звільнившись з роботи інженеркою наприкінці 2022 року, вона вирішила виділити час, щоб досягти декількох цілей всього свого життя, спочатку проїхавши велосипедом шосе Pacific Coast Highway, потім через США, а потім від західного узбережжя Португалії до східного узбережжя Іспанії.

Крісті Беллмер / Фото: Guinness World Records

Крісті не могла багато тренуватися, готуючись до своєї спроби встановити рекорд через травму, тому вона тішиться, що тепер успішно побила рекорд із таким великим відривом.

Вона сказала: "Це мрія, що стала реальністю! Я зустрічала декількох людей, які вже встановлювали рекорди Гіннеса, і я знала, що цей рекорд цілком досяжний".

Крісті Беллмер / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, ветеранка армії Есперанс Люмінеска Фуерзіна офіційно стала жінкою з найбільшою кількістю татуювань та модифікацій тіла в історії. Американка стала невпізнанною після того, як покрила 99,98% тіла тату.

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