Величезна вивіска впала просто на натовп: релігійний фестиваль завершився трагедією

Релігійний фестиваль у Британії скасували після трагічної загибелі відвідувача / © AP

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На християнському фестивалі Big Church Festival у британському Західному Сассексі сталася трагедія: велика рекламна конструкція впала на відвідувачів. Унаслідок інциденту загинув 41-річний чоловік, ще щонайменше шестеро людей дістали травми.

Про це повідомило видання LADBible.

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Інцидент стався у п’ятницю, 28 серпня. За даними організаторів, вивіска впала на групу людей і зачепила щонайменше сімох відвідувачів. Чоловік з Істборна зазнав смертельних травм — його оголосили померлим на місці. Щонайменше шестеро постраждалих були доправлені до лікарні.

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Очевидець розповів про перші хвилини після трагедії

Теолог, пастор і ведучий Ендрю Оллертон перебував на фестивалі разом із дружиною Шарлоттою. За його словами, подружжя йшло лише за кілька кроків позаду людей, на яких упала конструкція.

Оллертон розповів, що разом з іншими очевидцями кинувся на допомогу. Вони підняли рекламний знак із постраждалих, після чого намагалися надати їм першу допомогу до прибуття парамедиків.

Згодом чоловік дізнався, що один із постраждалих загинув. За словами Оллертона, після побаченого він та його дружина залишилися приголомшеними й спустошеними. Він припустив, що подібний стан переживають й інші очевидці трагедії.

Фестиваль достроково завершили

Після смертельного інциденту організатори вирішили скасувати решту Big Church Festival 2026, який мав тривати до неділі. Відвідувачів попросили залишити територію заходу.

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Обставини падіння конструкції встановлює поліція Сассексу спільно з Управлінням з охорони здоров’я та безпеки та місцевою владою. Правоохоронці закликали очевидців, які мають інформацію або відеозаписи моменту інциденту, звернутися до поліції.

Родичів загиблого вже повідомили про його смерть. Їм надають необхідну підтримку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що популярні американські гірки X2 у парку Six Flags Magic Mountain опинилися в центрі розслідування після двох важких травм мозку за один тиждень. Виявилося, що скарги пасажирів накопичувалися роками.

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