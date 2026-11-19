10 великих порід собак із найдобрішим і найніжнішим характером / © Credits

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Великі розміри не заважають собакам бути ніжними та ласкавими. Чимало представників великих порід сильно прив’язуються до своїх господарів, люблять проводити з ними час і прагнуть постійно перебувати поруч.

Як пише Country Living, деякі собаки відкрито демонструють свою прихильність до людей, тоді як інші виявляють її через відданість і бажання бути поряд.

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Представник Кеннел-клубу Білл Ламберт зазначає, що окремі породи особливо віддані своїм господарям. Вони із задоволенням проводять час із родиною як удома, так і під час прогулянок.

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Водночас під час вибору домашнього улюбленця важливо зважати не лише на його характер, а й на потреби у фізичній активності, догляді та дресируванні.

Які великі породи собак відомі своєю ласкавою вдачею

Ньюфаундленд

Ньюфаундленди вирізняються спокійною вдачею, терплячістю та сильною прихильністю до родини. Попри значні розміри, вони відомі своєю ніжністю. Водночас їхня густа подвійна шерсть потребує постійного догляду, а через великі габарити особливо важливо навчати собаку правильної поведінки ще змалку.

Бернський зенненхунд

Представники цієї породи чутливі, ласкаві та міцно прив’язуються до близьких людей. Вони охоче беруть участь у повсякденному житті родини, хоча в молодому віці можуть бути досить галасливими. Їхню густу шерсть необхідно регулярно розчісувати. Крім того, ці собаки погано переносять спеку та схильні до низки серйозних захворювань.

Німецький дог

За величезними розмірами німецького дога часто приховується ніжний характер. Ці собаки люблять фізичний контакт із господарями й нерідко намагаються вмоститися там, де зазвичай відпочивають значно менші тварини. Попри зріст, вони не потребують надмірно інтенсивних навантажень, однак щоденні прогулянки та розумова стимуляція залишаються важливими.

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Сенбернар

Сенбернари зазвичай мають урівноважену вдачу, відзначаються терплячістю та сильною прив’язаністю до родини. Вони часто лагідно поводяться з дітьми, проте через великі розміри можуть випадково збити малюка з ніг. Ці собаки потребують регулярного догляду за шерстю, контролю ваги та помірних фізичних навантажень.

Староанглійська вівчарка

Ці собаки відомі життєрадісністю та любов’ю до спілкування з людьми. Вони міцно прив’язуються до родини й можуть залишатися грайливими навіть у дорослому віці. Завдяки пастушому походженню староанглійські вівчарки розумні та енергійні, тому їм необхідні регулярні заняття й фізична активність. Особливої уваги потребує догляд за їхньою шерстю.

Леонбергер

Попри величезні розміри, леонбергери мають товариську вдачу та люблять перебувати поруч із людьми. Вони зазвичай добре реагують на дресирування з позитивним підкріпленням. Однак через габарити цих собак особливо важливо приділяти увагу ранній соціалізації. Також їм потрібні достатньо простору, фізичні навантаження та спілкування з родиною.

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери здобули популярність завдяки доброзичливому характеру та товариськості. Вони охоче взаємодіють із людьми й добре навчаються за допомогою заохочень. Молоді собаки можуть бути дуже жвавими, тому потребують щоденних фізичних вправ, дресирування та розумової стимуляції. Порода також має схильність до проблем із кульшовими та ліктьовими суглобами.

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Боксер

Боксери відомі своєю грайливістю та прихильністю до людей. Навіть подорослішавши, вони нерідко зберігають енергійність, характерну для цуценят. Цим собакам необхідні регулярні фізичні навантаження та послідовне дресирування із заохоченнями. Хоча їхня коротка шерсть не потребує складного догляду, порода може бути схильною до серцевих захворювань.

Піренейський гірський собака

Представники цієї породи спокійні, віддані та мають розвинені охоронні інстинкти. На відміну від деяких інших собак-компаньйонів, вони можуть стриманіше демонструвати прихильність. Через багаторічне використання для охорони худоби ці тварини звикли до самостійності та можуть насторожено ставитися до незнайомців. Їм потрібні рання соціалізація, безпечна територія та регулярний догляд за шерстю.

Ірландський вовкодав

Ірландські вовкодави належать до найвищих порід собак у світі, однак зазвичай вирізняються спокійним і ніжним характером. Вони сильно прив’язуються до своїх родин і люблять людське товариство, не потребуючи постійної активності. Через швидкий ріст цуценятам необхідно обмежувати фізичні навантаження, щоб не перевантажувати суглоби. Також майбутнім власникам варто враховувати відносно коротку тривалість життя цих собак.

Водночас фахівці зауважують, що особливості породи не визначають характер кожного окремого собаки. На поведінку тварини впливають спадковість, соціалізація, виховання та життєвий досвід.

Нагадаємо, маленькі собаки можуть дивувати господарів не лише своєю зовнішністю, а й незвичайною поведінкою. Дресирувальники назвали сім порід, представники яких вирізняються грайливістю, енергійністю і кумедними витівками.

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