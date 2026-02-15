- Дата публікації
Велика брехня про шапку: чому голова не "теплова труба", як нам завжди казали
Більшість людей вважає, що основна частина тепла тіла виходить через голову. Наукові дослідження спростовують цей міф і пояснюють, як насправді шапка допомагає зберегти тепло.
Взимку багато хто не може вийти з дому без куртки, рукавичок та шапки. Остання, окрім того, що є стильним аксесуаром, ще й стала “законною” причиною для поширеного міфу: нібито основна частина тепла тіла йде через голову.
Про це йдеться в матеріалі Xataka.
Насправді це не зовсім так. Міф про те, що 40–50% тепла “виходить” через череп, виник у 1970-х роках через армійські експерименти у США. Добровольців одягали в арктичні костюми, що покривали все тіло, крім голови. Логічно, що вимірювання показали значні втрати тепла через єдину відкриту частину — голову. Звідси й з’явилася рекомендація завжди носити шапку.
Сучасні дослідження спростовують це твердження. Втрата тепла пропорційна площі відкритої шкіри. Якщо голова дорослої людини становить близько 7% поверхні тіла, то саме стільки тепла вона й “втрачає” — приблизно 7–10%. Аналіз холодової витривалості плавців показав: череп не “розсіює” тепло непропорційно, це просто відкритий шматок шкіри.
Втім, захищати голову варто. Шкіра обличчя та голови містить мало жирової тканини й багато кровоносних судин, що робить її чутливою до холоду. Тому шапка дає відчуття тепла і допомагає зберегти комфорт, хоча функціонально вона нічим не відрізняється від рукавичок або шарфа.
Є виняток — новонароджені. У немовлят голова займає більшу частину поверхні тіла, тож без шапочки вони втрачають значно більше тепла. Дослідження показали, що у доношених дітей шапочка може зменшити втрати тепла на 75% і споживання кисню на 85%. В умовах теплої кімнати або при контакті “шкіра до шкіри” додаткова користь шапки менша, а надмірне утеплення навіть може призвести до перегріву.
Отже, голова не є “тепловою трубою”. Проте в реальному житті вона часто лишається єдиною частиною тіла без утеплення. Тож шапка — це просто ефективний спосіб залишатися в теплі, а не магічна захисна оболонка від холоду.