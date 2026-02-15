ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
2 хв

Велика брехня про шапку: чому голова не "теплова труба", як нам завжди казали

Більшість людей вважає, що основна частина тепла тіла виходить через голову. Наукові дослідження спростовують цей міф і пояснюють, як насправді шапка допомагає зберегти тепло.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Шапка

Шапка / © www.freepik.com/free-photo

Взимку багато хто не може вийти з дому без куртки, рукавичок та шапки. Остання, окрім того, що є стильним аксесуаром, ще й стала “законною” причиною для поширеного міфу: нібито основна частина тепла тіла йде через голову.

Про це йдеться в матеріалі Xataka.

Насправді це не зовсім так. Міф про те, що 40–50% тепла “виходить” через череп, виник у 1970-х роках через армійські експерименти у США. Добровольців одягали в арктичні костюми, що покривали все тіло, крім голови. Логічно, що вимірювання показали значні втрати тепла через єдину відкриту частину — голову. Звідси й з’явилася рекомендація завжди носити шапку.

Сучасні дослідження спростовують це твердження. Втрата тепла пропорційна площі відкритої шкіри. Якщо голова дорослої людини становить близько 7% поверхні тіла, то саме стільки тепла вона й “втрачає” — приблизно 7–10%. Аналіз холодової витривалості плавців показав: череп не “розсіює” тепло непропорційно, це просто відкритий шматок шкіри.

Втім, захищати голову варто. Шкіра обличчя та голови містить мало жирової тканини й багато кровоносних судин, що робить її чутливою до холоду. Тому шапка дає відчуття тепла і допомагає зберегти комфорт, хоча функціонально вона нічим не відрізняється від рукавичок або шарфа.

Є виняток — новонароджені. У немовлят голова займає більшу частину поверхні тіла, тож без шапочки вони втрачають значно більше тепла. Дослідження показали, що у доношених дітей шапочка може зменшити втрати тепла на 75% і споживання кисню на 85%. В умовах теплої кімнати або при контакті “шкіра до шкіри” додаткова користь шапки менша, а надмірне утеплення навіть може призвести до перегріву.

Отже, голова не є “тепловою трубою”. Проте в реальному житті вона часто лишається єдиною частиною тіла без утеплення. Тож шапка — це просто ефективний спосіб залишатися в теплі, а не магічна захисна оболонка від холоду.

Дата публікації
Кількість переглядів
365
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie