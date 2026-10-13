ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
3 хв

Великі породи собак живуть менше: біологи вважають, що нарешті знають чому

Вчені виявили, що у великих порід швидше слабшає контроль над «генами-стрибунцями», які можуть пошкоджувати генетичний матеріал і бути «спусковим гачком» для вікових захворювань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Собаки

Великі собаки живуть менше за маленьких / © Фото з відкритих джерел

Великі собаки зазвичай живуть менше за маленьких і частіше стикаються з віковими захворюваннями, але точні біологічні причини цієї різниці досі залишаються загадкою. Нове дослідження показало, що одним із пояснень можуть бути зміни в ДНК, через які організму з віком стає важче контролювати певні ділянки генетичного матеріалу.

Про це пише Popular Science з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Що відбувається в ДНК великих собак

Учені проаналізували генетичні дані 864 собак, які брали участь у проєкті Dog Aging Project. Дослідники хотіли зрозуміти, чому представники однієї породи або різних порід можуть старіти з різною швидкістю, а великі собаки зазвичай мають коротше життя.

У центрі уваги опинилися так звані «гени-стрибунці». Це ділянки ДНК, які здатні копіювати себе й вставляти копії в інші місця генетичного матеріалу. У процесі вони можуть порушувати роботу ДНК.

Такі елементи є не лише у собак. Зазвичай організм контролює їхню активність за допомогою спеціальних хімічних міток на ДНК. Ці мітки не змінюють саму генетичну послідовність, але допомагають регулювати роботу генів і стримувати небажану активність окремих ділянок.

З віком цей контроль слабшає. Унаслідок цього «гени-стрибунці» можуть активізуватися, а ризик пошкоджень ДНК — зростати. Такі зміни пов’язують із генетичною нестабільністю та деякими віковими захворюваннями, зокрема раком.

Великі породи втрачають контроль швидше

Дослідження показало, що з віком понад 40% ділянок геному, пов’язаних із різновидом «генів-стрибунців» LINE1, втрачають регуляторні мітки. Однак у великих собак цей процес відбувається швидше, ніж у маленьких.

За результатами аналізу, темп втрати таких міток у великих порід був у середньому на 35% вищим, ніж у маленьких. Саме ця відмінність може частково пояснювати, чому великі собаки швидше старіють і раніше стикаються з проблемами зі здоров’ям.

Один зі співавторів дослідження, еволюційний біолог Університету штату Аризона Ноа Снайдер-Маклер, пояснив, що собаки особливо цікаві для вивчення старіння. Вони належать до одного виду, але тривалість їхнього життя помітно різниться залежно від розміру та породи.

Водночас учені поки не довели, що саме «гени-стрибунці» спричиняють коротше життя великих собак. Дослідження виявило зв’язок між змінами в ДНК і швидкістю старіння, але для підтвердження причинно-наслідкового зв’язку потрібні подальші роботи.

Чому відкриття важливе не лише для собак

Результати дослідження можуть допомогти краще зрозуміти процеси старіння в інших ссавців, зокрема людей. Собаки живуть поруч із людиною, часто мають подібні умови навколишнього середовища та стикаються з деякими схожими віковими проблемами. Тому вивчення їхньої біології може дати підказки для дослідження людського здоров’я.

Науковці припускають, що в майбутньому вплив на активність «генів-стрибунців» або механізми, які їх контролюють, може стати одним із напрямів розроблення методів підтримання здоров’я в старшому віці. Але поки що йдеться про перспективу для майбутніх досліджень, а не про готовий спосіб уповільнити старіння.

Які собаки живуть довше: що ще відомо

Розмір — не єдиний чинник, від якого залежить здоров’я собаки. Велику роль відіграють спадковість і породна схильність до захворювань серця, дихальної системи та суглобів. Водночас деякі породи рідше стикаються з певними проблемами зі здоров’ям — на це також варто звертати увагу під час вибору улюбленця. Наприклад, ветеринари виділяють породи з відносно низьким ризиком спадкових захворювань.

Водночас невеликий розмір не гарантує довголіття, так само як велике тіло не означає обов’язково короткого життя. На тривалість життя впливають і загальний стан здоров’я, і спадковість, і умови утримання. Дослідники продовжують вивчати, чому одні тварини живуть довше за інших, щоб зрозуміти, яку роль у цьому відіграють розмір тіла та біологічні механізми старіння.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie