Весь час дружина була поруч: чоловік через 10 років вийшов із вегетативного стану

Чоловік у Китаї вийшов із вегетативного стану після 10 років самовідданої турботи його люблячої дружини.

Про це пише SCMP.

Сунь Хунся з провінції Аньхой не відмовилася від свого чоловіка, який впав у напівнепритомний стан після серцевого нападу 2014 року. Роки ніжної турботи допомогли йому одужати.

"Хоча я дуже втомилася, я відчуваю, що все це варте того, щоб возз'єднати сім'ю", - сказала Сун в інтерв'ю Dawan News, усміхаючись і ніжно торкаючись голови чоловіка.

Вона пам'ятає шок і біль, коли у нього раптово зупинилося серце, і він впав у вегетативний стан. Вона плакала і сказала, що саме думка про двох її дітей надихнула її бути сильною і не падати духом.

"Я хотіла подати їм гарний приклад", - сказала Сун.

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Вона розповіла, що кожного дня протягом останніх десяти років її думки постійно були зосереджені на чоловікові. Сун витрачала свій час і енергію на те, щоб забезпечити йому комфорт, поки він був непритомний.

Тривала кома спричинила низку фізичних проблем, і він потребував трахеотомії, щоб допомогти йому дихати, і сечового катетера. Потрібні були важка праця і терпіння, щоб підтримувати його життя, але Сун ніколи не похитнулася у своїй відданості.

"Його очі потроху розплющувалися", - сказала вона.

Його 84-річний батько був вдячний за жертви, на які пішла Сун. "Вона моя невістка, але насправді вона краще, ніж дочка. Ніхто не може з нею зрівнятися", - сказав він.

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