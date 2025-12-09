ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
722
Час на прочитання
2 хв

Весілля перетворилося на кривавий хаос: через яку несподіванку побились сім′ї

Причиною стала нестача солодких расгул.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Весілля

Весілля / © pexels.com

Весільний прийом у місті Бодхгаї, штат Біхар, Індія, переріс у масову бійку та скасування урочистостей. Причиною став дефіцит традиційного десерту — расгул.

Про це пише Metro.

За даними місцевих ЗМІ, спершу конфлікт розгорівся між родичами нареченої та нареченого: гості з боку нареченої обурилися тим, що десерт на столах скінчився занадто швидко. Сторона нареченого сприйняла це як образу, і відповідь не забарилася — словесна суперечка переросла у штурханину.

За кілька хвилин ситуація вийшла з-під контролю: на відео з камер видно, як люди кидають стільці, б’ються та тягнуть одне одного за одяг.

Батько нареченої Суреш Прасад заявив, що конфлікт був неминучим, оскільки напруга між родинами росла ще до інциденту — нібито через вимоги додаткового приданого.

«Вони почали вимагати більше грошей і після цього побили наших родичів. Є постраждалі, ми звернулися до поліції», — повідомив він.

Однак батько нареченого Махендра Прасад стверджує протилежне — головною причиною була саме нестача десерту.

«Все сталося через расгули — їх просто не вистачило. Жодного приданого ми не вимагали», — сказав чоловік.

Після бійки родина нареченої відмовилася продовжувати церемонію. Молодята так і не встигли обмінятися обітницями. Поліція підтвердила: є травмовані з обох сторін, ведеться розслідування.

Мати нареченого також заявила, що під час сутички у сім’ї вкрали прикраси, подаровані нареченій, а всі витрати на банкет нібито оплатила саме їхня сторона.

На індійських весіллях історично більшість витрат бере на себе сім’я нареченої — від банкету до святкового вбрання. Однак останніми роками в країні поширюється практика рівного фінансування або оплати церемонії самими молодятами. Попри це, суперечки щодо приданого й досі залишаються однією з найпоширеніших причин конфліктів.

Нагадаємо, блогер-священник з Дніпра Василь Колодій прирівняв цивільний шлюб до «проституції без грошей» і заявив, що займатися сексом до шлюбу — це гріх.

Дата публікації
Кількість переглядів
722
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie