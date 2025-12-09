Весілля перетворилося на кривавий хаос: через яку несподіванку побились сім′ї

Весілля / © pexels.com

Весільний прийом у місті Бодхгаї, штат Біхар, Індія, переріс у масову бійку та скасування урочистостей. Причиною став дефіцит традиційного десерту — расгул.

Про це пише Metro.

За даними місцевих ЗМІ, спершу конфлікт розгорівся між родичами нареченої та нареченого: гості з боку нареченої обурилися тим, що десерт на столах скінчився занадто швидко. Сторона нареченого сприйняла це як образу, і відповідь не забарилася — словесна суперечка переросла у штурханину.

За кілька хвилин ситуація вийшла з-під контролю: на відео з камер видно, як люди кидають стільці, б’ються та тягнуть одне одного за одяг.

Батько нареченої Суреш Прасад заявив, що конфлікт був неминучим, оскільки напруга між родинами росла ще до інциденту — нібито через вимоги додаткового приданого.

«Вони почали вимагати більше грошей і після цього побили наших родичів. Є постраждалі, ми звернулися до поліції», — повідомив він.

Однак батько нареченого Махендра Прасад стверджує протилежне — головною причиною була саме нестача десерту.

«Все сталося через расгули — їх просто не вистачило. Жодного приданого ми не вимагали», — сказав чоловік.

Після бійки родина нареченої відмовилася продовжувати церемонію. Молодята так і не встигли обмінятися обітницями. Поліція підтвердила: є травмовані з обох сторін, ведеться розслідування.

Мати нареченого також заявила, що під час сутички у сім’ї вкрали прикраси, подаровані нареченій, а всі витрати на банкет нібито оплатила саме їхня сторона.

На індійських весіллях історично більшість витрат бере на себе сім’я нареченої — від банкету до святкового вбрання. Однак останніми роками в країні поширюється практика рівного фінансування або оплати церемонії самими молодятами. Попри це, суперечки щодо приданого й досі залишаються однією з найпоширеніших причин конфліктів.

