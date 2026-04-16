Весілля закінчилось несподівано через витівку нареченої: “Було соромно і смішно”

Весілля закінчилось викликом медиків / © Pixabay

У Великій Британії весілля закінчилось викликом швидкої медичної допомоги, оскільки наречена випила занадто багато алкоголю та знепритомніла. Жінка зазначила, що спочатку їй було соромно, а потім — смішно через інцидент.

Про це пише thesun.co.uk.

Даніель з Вітстейбла, графство Кент, вийшла заміж за свого партнера Льюїса, з яким зустрічалась два роки. Пара майже пів року планувала свої весілля. Даніель каже, що дуже хвилювалась через найважливіший день у житті та забула поїсти.

Жінка зазначила, що їй постійно приносили алкогольні коктейлі і як наслідок — вона сильно напилась. Через певний час Даніель втратила свідомість, а тому довелось викликати медиків. Лікарі, які прибули на виклик, зазначили, що із жінкою все добре, проте вона дуже п’яна.

«Вони не відвезли мене до лікарні, бо сказали, що я був п’яний. Я почувався жахливо, у мене паморочилася голова», — згадує вона.

Наречена зазначає, що спочатку їй було дуже соромно через інцидент, проте згодом вона почала ставитись до цього з гумором.

«Усі засміялися. Наступного ранку моя сестра та моя родина розповіли мені, що сталося, і я подумала: „О Боже мій“. Моєму чоловікові це справді здалося смішним, але він також чимало випив. Озираючись назад, розумію, що це покращило ситуацію, це смішно. Це не зіпсувало весілля», — каже Даніель.

Нагадаємо, наречену звинуватили у зіпсуванні весільної сукні своєї мами, яку вона безжально відрізала.