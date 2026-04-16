ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Весілля закінчилось несподівано через витівку нареченої: “Було соромно і смішно”

Наречена випила занадто багато алкоголю під час святкування свого весілля та знепритомніла.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Весілля

Весілля закінчилось викликом медиків / © Pixabay

У Великій Британії весілля закінчилось викликом швидкої медичної допомоги, оскільки наречена випила занадто багато алкоголю та знепритомніла. Жінка зазначила, що спочатку їй було соромно, а потім — смішно через інцидент.

Про це пише thesun.co.uk.

Даніель з Вітстейбла, графство Кент, вийшла заміж за свого партнера Льюїса, з яким зустрічалась два роки. Пара майже пів року планувала свої весілля. Даніель каже, що дуже хвилювалась через найважливіший день у житті та забула поїсти.

Жінка зазначила, що їй постійно приносили алкогольні коктейлі і як наслідок — вона сильно напилась. Через певний час Даніель втратила свідомість, а тому довелось викликати медиків. Лікарі, які прибули на виклик, зазначили, що із жінкою все добре, проте вона дуже п’яна.

«Вони не відвезли мене до лікарні, бо сказали, що я був п’яний. Я почувався жахливо, у мене паморочилася голова», — згадує вона.

Наречена зазначає, що спочатку їй було дуже соромно через інцидент, проте згодом вона почала ставитись до цього з гумором.

«Усі засміялися. Наступного ранку моя сестра та моя родина розповіли мені, що сталося, і я подумала: „О Боже мій“. Моєму чоловікові це справді здалося смішним, але він також чимало випив. Озираючись назад, розумію, що це покращило ситуацію, це смішно. Це не зіпсувало весілля», — каже Даніель.

Нагадаємо, наречену звинуватили у зіпсуванні весільної сукні своєї мами, яку вона безжально відрізала.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie