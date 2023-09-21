Весілля перетворилося на жахіття після того, як 100 гостям стало зле і вони почали блювати

Радісне весілля обернулося жахіттям, коли половина гостей сильно захворіла і почала блювати від "жахливої" хвороби.

Про це пише Mirror.

Друзі та сім'я святкували у парку в Мельбурні, Австралія, 16 вересня ввечері, коли у квіткарки раптово почалися неприємні симптоми. Щойно її вирвало, на весіллі стався ефект доміно: хвороба поширилася. Наймолодшому гостю був лише рік, і щонайменше троє гостей провели ніч понеділка у лікарні.

У початкових повідомленнях стверджувалося, що до кінця вечора 70 із 300 учасників блювали, але один із гостей сказав 20 вересня, що список постраждалих був набагато довшим. Одна людина написала в соціальних мережах: "Це було більше половини гостей. Щонайменше 100 із нас були хворі. Це було жахливо".

Також читайте Наречена кинула чоловіка наприкінці весілля: що він утнув

Спалах став другим у тому ж місці через три дні після того, як близько у 70 медичних працівників сталася блювота та діарея після вечері на конференції. Причини обох інцидентів все ще розслідуються департаментами охорони здоров'я Вікторії та Порт-Філіп, але попри жахливу хворобу, на стадіоні було дозволено продовжити тренування. Заклад коштує недешево: основні страви починаються від 180 австралійських доларів на людину, що означає, що наречені витратили б близько 55 000 австралійських доларів.

Присутнім на весіллі був наданий вибір: курка або свинина як основна страва, проте неясно, чи була причина цього в їжі. Неназваний гість, який їв курку, сказав: "Не лише гості, які їли курку, захворіли. Навіть діти, які їли не так, як дорослі, також захворіли".

Наразі пара розглядає можливість судового позову проти постачальників громадського харчування та зібрала заяви від гостей.

Нагадаємо, жінка помстилася ексчоловікові, який кинув її вагітну заради коханки. Вона похизувалася, що саме зробила.

Читайте також: