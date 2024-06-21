Весільна сукня нареченої загорілася посеред церемонії – відео

Також спалахнув одяг нареченого і декількох гостей.
У Лос-Анджелесі, США, на весіллі загорілася сукня нареченої. Замість того, щоб кидати зерно та монети, учасники церемонії одруження були змушені обливати пару відрами води.
Відповідним відео поділилася весільна декораторка на ім'я Бейлі в TikTok.
У ролику видно, як молодята йдуть до вівтаря, прикрашеного запаленими свічками, а їхні близькі аплодують їхньому союзу. Несподівано спалахнуло шалене полум'я, яке охопило нареченого і наречену, а також декількох гостей.
"POV: Ви записуєте весілля в прямому ефірі, коли раптом наречена і гості загоряються", - написала вона. "Я дуже тішуся, що ніхто не постраждав. Зараз це розважає, але тоді це було страшно. Коли це сталося, я записувала контент. Я впустила свій телефон і побігла за відром води".
@bailey.artstudios Sooo about the wedding I painted this weekend… I am SO relieved that no one was hurt. It’s entertaining now, but at the time it was TERRIFYING. I was recording for content to go with the painting timelapse when this happened. I actually dropped my phone and ran to get a bucket of water. Amazingly, the bride kept smiling through it all! We later found out that she had several fire chiefs in the audience and trusted that they would handle the situation. But it was WILD #weddingfire #firewedding #livepainter #wedding #weddingtiktok #bridetobe #bride #livepainting #weddingpainter #weddingpainting #weddingart #fyp #fypシ #fypage ♬ original sound - BaileyArtStudios
Бейлі додала, що вогняне шоу, на якому вона нещодавно була присутня, було негайно загашене.
"Дивно, але наречена продовжувала усміхатися під час всього цього, однак білосніжна сукня була пошкоджена", - поділилася вона.
Нагадаємо, наречена опинилася у травмпункті в день свого весілля. Замість святкового столу, жінка та її коханий провели час у лікарні.
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