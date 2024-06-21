Весільна сукня нареченої загорілася посеред церемонії – відео

У Лос-Анджелесі, США, на весіллі загорілася сукня нареченої. Замість того, щоб кидати зерно та монети, учасники церемонії одруження були змушені обливати пару відрами води.

Відповідним відео поділилася весільна декораторка на ім'я Бейлі в TikTok.

У ролику видно, як молодята йдуть до вівтаря, прикрашеного запаленими свічками, а їхні близькі аплодують їхньому союзу. Несподівано спалахнуло шалене полум'я, яке охопило нареченого і наречену, а також декількох гостей.

"POV: Ви записуєте весілля в прямому ефірі, коли раптом наречена і гості загоряються", - написала вона. "Я дуже тішуся, що ніхто не постраждав. Зараз це розважає, але тоді це було страшно. Коли це сталося, я записувала контент. Я впустила свій телефон і побігла за відром води".

Бейлі додала, що вогняне шоу, на якому вона нещодавно була присутня, було негайно загашене.

"Дивно, але наречена продовжувала усміхатися під час всього цього, однак білосніжна сукня була пошкоджена", - поділилася вона.

Нагадаємо, наречена опинилася у травмпункті в день свого весілля. Замість святкового столу, жінка та її коханий провели час у лікарні.

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