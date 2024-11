Весільний автомобіль із нареченим "вибухнув" через друга: що він утнув (фото)

В Індії весільне святкування ледь не закінчилося трагедією після того, як автомобіль із нареченим "вибухнув", коли необачний пасажир підпалив феєрверки в салоні.

Про це повідомляє Need To Know.

На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, як чоловік тримає запалений феєрверк, стоячи, через люк білого автомобіля. Іскри впали через дах і запалили інші феєрверки в машині. Потім автомобіль повністю охоплює полум'я, а його пасажири намагаються врятуватися через двері.

Ці шокувальні сцени сталися в регіоні Сахаранпур, штат Уттар-Прадеш. Процесія нареченого прямувала до Дехрадуна, коли святкування опинилося на межі зриву.

Весільний автомобіль вибухнув на дорозі / Фото: скриншот з відео

Повідомляється, що двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів. Брат нареченого врятував їх з автомобіля. Обидва отримали медичну допомогу. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав.

Нагадаємо, у Китаї вигадали нову схему шахрайства, як "розбагатіти" на весіллях та розлученнях. Деякі китаянки заробили 42 000 доларів США за 3 місяці на "швидких шлюбах".

