Весільний провал: наречена знепритомніла після того, як сказала "так" (фото)

Весілля мрії перетворився на жах для нареченої після того, як вона знепритомніла біля вівтаря, лише через декілька секунд після того, як сказала "так".

Про це пише Daily Mail.

Кетрін та Алекс Френкси побралися 7 липня 2023 року. 28-річна жінка пояснила курйоз тепловим виснаженням та зневодненням, оскільки у той день була 37-градусна спека. Після обміну клятвами у неї почала паморочитися голова. Коли пара була оголошена чоловіком та дружиною, наречена впала на підлогу, а її стурбований коханий кинувся до неї.

Фотографи зафіксували момент, коли Кетрін тричі гепнулася на землю. Гості та наречений намагалися утримати її у вертикальному положенні.

Наречена знепритомніла на весіллі / Фото: Kennedy News and Media

Наречена знепритомніла на весіллі / Фото: Kennedy News and Media

Далі на кадрах видно, як вона лежить на підлозі церкви, поки всі відчайдушно обмахують її.

Наречена знепритомніла на весіллі / Фото: Kennedy News and Media

Вона пригадала: "Ми добираємося до церемонії і біля вівтаря, коли всі дивляться, у мене починається легке запаморочення. Думаю, ми щойно сказали "так" і чекали на останню молитву, тож формально ми одружилися. Ми стояли там близько 40 хвилин. Мій чоловік знав, що щось не так, і продовжував дивитися на мене, а я сказала: "Думаю, я знепритомнію". Наступне, що я усвідомила, я прокинулася і побачила навколо себе черевики, мій батько і чоловік були у ковбойських чоботях".

Кетрін, яка познайомилася зі своїм чоловіком у застосунку для знайомств, сказала, що їй вдалося взяти себе в руки після інциденту, коли її чоловік допоміг їй заспокоїтися: "Я намагалася взяти себе в руки і зібратися з силами, бо всі ці люди були тут і спостерігали за мною. Я подумала: "Мені просто треба встати та закінчити". На вівтарі з усіма вогнями було так спекотно. Мій чоловік дуже хвилювався за мене. Я чула, як люди казали: "З нею все гаразд? Принесіть їй води". Я досить незграбна людина, тому звикла до того, що зі мною відбуваються подібні речі".

Наречена знепритомніла на весіллі / Фото: Kennedy News and Media

Наступного дня вона звернулася до відділення швидкої допомоги через зневоднення.

Кетрін додала, що цей момент став "сімейним жартом" серед її найближчих і рідних. Через місяць жінка народить первістка. Вона розповість своїй дочці курйозну історію найближчими роками.

Нагадаємо, мама нареченого зіпсувала весілля, обливши невістку червоною фарбою. Дізнавшись про заручини, жінка симулювала серцевий напад.

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