Ветеран 20 років прикидався прикутим до колісного крісла та отримав від держави понад $660 000

Ветеран США стверджував, що користувався колісним кріслом протягом 20 років. Таким чином він обманним шляхом отримав допомогу на суму майже 663 000 доларів.

Про це пише Bild.

За даними прокуратури США, 49-річний Крістофер Штульц із Нью-Гемпшира визнав себе винним у тому, що 2003 року дав неправдиві свідчення Міністерству у справах ветеранів з метою отримати 100-відсотковий статус людини з інвалідністю. Сума компенсації в таких випадках нині становить від 3800 до 4200 доларів на місяць, але за останні декілька років вона коливалася.

Історія фальшивого ветерана з інвалідністю

У січні 2003 року Штульц заявив Міністерству у справах ветеранів, що після виходу з армії більше не може рухати ногами. Потім він одержав допомогу. Серед них: гроші на спеціальні автомобілі та модифікації транспортних засобів, призначені для допомоги ветеранам з обмеженими можливостями пересування.

Крістофер Штульц / Фото: Antrim Elementary School

Повідомляється, що у період від січня 2003 року по грудень 2022 року педагог помилково отримав загалом 662 871,77 долара США.

Шахрайство було розкрито, бо його спіймали на прогулянці. Його декілька разів бачили та знімали на відео, коли він пересувався без колісного крісла чи іншого засобу пересування після відвідин лікарні.

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У жовтні 2021 року Штульц був помічений в колісному кріслі в лікарні для ветеранів у Бостоні, штат Массачусетс, потім підняв його до своєї машини і поїхав. Потім він прогулювався торговим центром без крісла. За словами прокурорів, відтоді за ним декілька разів здійснювалося стеження.

Декілька людей, які знали Штульця від початку 2000-х років, розповіли слідчим, що ніколи не бачили його в кріслі або з використанням інших засобів ходьби.

Крістофер Штульц / Фото: X

Зрештою, вчителю нічого не залишалося, як визнати брехню. 49-річному чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі та три роки умовно. Його також можуть зобов'язати повернути усі шахрайські гроші.

Нагадаємо, у Тернополі працівник ритуальної служби обкрадав покійників. Дорогою до моргу зловмисник знімав золоті прикраси з тіл померлих.

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