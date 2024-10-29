Ветеран розплакався, коли грабіжник повернув вкрадену каблучку його покійної нареченої (фото)

Ветеран возз'єднався з викраденою каблучку своєї покійної нареченої після того, як її повернули з таємничою запискою з вибаченнями.

Про це пише Mirror.

62-річний ветеран з Фолклендських островів Даррен Горснелл був спустошений, коли у вересні повернувся з поїздки і виявив, що замок його будинку зламаний, а сентиментальна прикраса зникла. Через соціальні мережі він благав злодія повернути каблучку, яка лежала поруч з прахом його покійної партнерки Трейсі Вік.

Пограбування стало ще більш прикрим через те, що воно припало на четверту річницю смерті Трейсі. Але найдивовижніше те, що каблучку підкинули разом із запискою від руки, в якій було написано: "Даррене, вибач", до благодійної організації ветеранів, де він працює волонтером.

"Коли я побачив її, то просто розплакався на шматки. Я не міг втриматись і розплакався. Я в екстазі від того, що каблучка знову зі мною", - поділився чоловік.

Каблучка покійної нареченої ветерана / Фото: STEVE ALLEN

Грабіжник також вкрав браслет з чистого золота, який належав Трейсі, iPad, шаховий набір і 2 500 фунтів стерлінгів готівкою, які Даррен зняв, щоб позичити своєму синові. У своєму оригінальному зверненні до злодія на Фейсбуці Даррен написав: "Ось повідомлення для відповідальної особи. Залиште собі всі інші речі, поверніть каблучку, і на цьому, наскільки я розумію, все закінчиться".

На початку цього місяця перстень був повернутий до благодійного центру, де Даррен допомагає іншим ветеранам відновлюватися за допомогою мистецтва. Тепер він підозрює, що хтось із його знайомих напав на нього після того, як дізнався, що він опублікував допис у Facebook про те, що збирається на риболовлю, мимоволі оприлюднивши той факт, що його дім незахищений.

Поліцейські сканують загадкову записку на наявність відбитків пальців і вважають, що злодій написав її своєю недомінантною рукою, щоб збити Даррена зі сліду. Хоча його віра в людство відновилася, Даррен додав: "Це огидний вчинок, і чим більше я думаю про це, тим більше я підозрюю, що це був хтось із моїх знайомих".

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Даррен і Трейсі мали давню історію кохання, познайомившись у початковій школі, де вони стали закоханими в дитинстві у своєму рідному місті Лондоні. Після того, як Даррен пішов на військову службу, вони втратили зв'язок на довгі роки, поки соціальні мережі не возз'єднали їх 2001 року. Вони розпалили своє юне кохання і були готові одружитися, коли Даррен приголомшив її шокувальним освідченням у свій 50-й день народження 2012-го. Він освідчився, подарувавши обручку з діамантом і аметистом, яку Трейсі пригледіла в місцевому ювелірному магазині.

Але під час пандемії Covid у Трейсі діагностували агресивний невідомий первинний рак – тобто лікарі не змогли знайти його джерело. Вона померла у віці 56 років у вересні 2020 року.

На своїй сторінці у Facebook Даррен написав: "Моя віра в людську доброту була зруйнована доти, поки тисячі з вас не відгукнулися на моє прохання, не зробили більше, ніж я очікував, не розповіли про це, попри те, що не знали мене. Однак я все ще не можу повірити, що маю величезне задоволення повідомити вам усім, що каблучку було повернуто. Я не можу підібрати слів, щоб висловити, наскільки це велика честь для мене, що так багато людей допомогли забезпечити повернення обручки Трейсі. Слова "дякую" недостатньо".

Нагадаємо, відьма похизувалася, як наклала любовний приворот та знайшла чоловіка. Тепер вона використовує магію, щоб "позбутися токсичних людей".

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