Ветеранка армії стала невпізнанною після того, як покрила 99,98% тіла тату: фото до і після

Американка Есперанс Люмінеска Фуерзіна офіційно стала жінкою з найбільшою кількістю татуювань та модифікацій тіла в історії. У неї нарахували 89 модифікацій та тату, що покривають 99,98% тіла.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Прикрашена від голови до ніг візерунками, 36-річна ветеранка армії з Бріджпорта, США, перетворила своє тіло на полотно, яке слідує темі "перетворення темряви на красу".

Її татуювання поширюються на її руки та ноги, шкіру голови та надзвичайно делікатні зони, такі як язик, ясна, склери (біла зовнішня оболонка очних яблук) та геніталії.

Її перший рекорд, найтатуйованіша людина (жінка), був підтверджений у Тихуані, Мексика, 22 вересня 2023 року.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Есперанс зрозуміла, що вона може стати найтатуйованішою жінкою у світі майже випадково. Все почалося після того, як знайомий мимохідь згадав про рекорд, що розпалило її цікавість і спонукало пошукати рекорд, який треба побити.

Після швидкого дослідження інформації про американку та фанатку татуювань Шарлотту Гуттенберг Есперанс зрозуміла, що вона вже давно перевершила її рекорд. 2017 року мешканка Флориди, любителька татуювань була оголошена найтатуйованішою жінкою на планеті, демонструючи 98,75% своєї шкіри, вкритої чорнилом і хитромудрими візерунками.

Есперанс, яка народилася в сім'ї військових, провела більшу частину свого юнацтва, мандруючи півднем Сполучених Штатів. Вона також мешкала в Японії протягом трьох років. Після цього, слідуючи стопами своєї сім'ї, вона долучилася до армії як офіцер медичної служби.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

"Зараз я ветеранка армії у відставці", - пояснила вона. "Творчий потік переважно прийшов після армії, але, можливо, його відсутність під час служби підштовхнула мене до цього!".

Вона також справляється з болем від інтенсивних сеансів татуювання за допомогою медитації.

"Це лише невеликий момент для чогось, що я можу зберегти на все життя", — каже вона.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Есперанс зробила свій перший крок у світ модифікацій тіла, коли їй був 21 рік: невеликий символ, пов'язаний із сім'єю її першого партнера. Хоча перший малюнок на її лівому стегні був швидко прихований її третім татуюванням, яскравим і величним феніксом, тоді вона одразу зрозуміла, що любить татуювання та хоче їх більше.

Майже через 10 років після першого татуювання Есперанс прагне створити цілісний витвір мистецтва з більшими роботами і модифікаціями тіла, які гармонійно поєднуються один з одним. Замість того, щоб зосереджуватись виключно на окремих частинах, вона дивиться на загальну картину. Через це у неї також немає улюбленого татуювання загалом: "Моєю метою протягом багатьох років був рух до зв'язності, тому зрештою мені подобається потік, який створюється як єдине ціле".

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Більше того, із 89 змінами тіла жінка значно перевершила попередній рекорд щодо кількості модифікацій тіла — титул, який залишався непобитим понад десятиліття. Есперанс вирвала титул, зробивши на 40 модифікацій тіла більше, ніж попередня володарка, мексиканка Марія Хосе Крістерна, яка побила рекорд 2012 року з 49 модифікаціями.

До своєї першої зміни Есперанс вже декілька разів експериментувала із підвішуванням тіла. Її першою модифікацією був роздвоєний язик 2014 року. Через десять років і два світові рекорди після першого роздвоєного язика, модифікації тіла Есперанс варіюються від "класичного" пірсингу тіла до більш креативних змін, таких як модифікації з розтягування тканин та татуювання на очних яблуках та яснах.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

У неї також є 15 підшкірних імплантатів і декілька лицьових модифікацій, таких як пірсинг перегородки та губ. Крім того, американка видалила обидва соски. Вона ввела чорнило у свій роздвоєний язик, а також у ясна, і в її колекції є п'ять лицьових імплантатів.

Деякі з найделікатніших областей її тіла також були змінені: 18 генітальних пірсингів та внутрішні статеві губи, пофарбовані ін'єкціями чорнила.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Попри те, що Есперанс закликає людей бути добрими і знаходити щастя у своєму істинному "я", вона зіткнулася з негативом і грубими коментарями щодо своєї зовнішності.

У вільний час Есперанс любить подорожувати: хобі, яке, звичайно, вплинуло на деякі з її татуювань. "Багато моїх татуювань зроблено в інших країнах і є спогадами, які я завжди можу взяти з собою", — пояснює вона.

Вона також любить мистецтво та постійно відточує свої художні навички. "Раніше я тяжіла до великих скульптур, але зараз я намагаюся вчитися і рости, малюючи. Я завжди хочу продовжувати вчитися та бути креативною у якомусь сенсі", - поділилася вона.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Заглядаючи у майбутнє, Есперанс також хотіла б зайнятися правозахисною роботою та більше брати участь у житті місцевого співтовариства. Після активної волонтерської роботи у притулках для тварин та в організаціях боротьби з ВІЛ вона має намір продовжувати поширювати своє послання доброти та прийняття для менш щасливих.

Але стати рекордсменкою — це лише початок шляху Есперанс. Вона зізнається, що майбутнє може принести їй більше рекордів і навіть несподіваних.

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

"Я розглядала лише рекорди, пов'язані з татуюваннями та модифікацією тіла, але, можливо, я могла б попрацювати над цим секретним проєктом, для якого я маю ідеї, і вийти з непередбаченого становища з зовсім іншим рекордом", - заінтригувала жінка.

Тим часом вона вже планує своє наступне татуювання: "Звичайно, я не закінчила!".

Есперанс Фуерзіна / Фото: GWR/Gabriel Gurrola

Нагадаємо, жінка-кіборг вставила всередину тіла прах свого покійного чоловіка. Також вона присвятила коханому ще одну модифікацію.

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