Ветеринар встановив племінниці між лопатками мікрочип: навіщо їй це зробили

Дівчина пожалілася, що її мама, яка надмірно нею опікується, вживила їй мікрочип, як домашньому вихованцеві, коли вона була ще маленькою.

Про це пише Daily Mail.

"Я людина, яка прощає. Більш поблажлива, ніж багато людей, – написала 17-річна дівчина на Reddit. – І навіть я сильно обурена рішенням моєї мами".

Підліткиня стверджувала, що її дядько, ветеринар, вставив їй під шкіру між лопатками чип, коли вона була дитиною. Це те саме місце, де ветеринари зазвичай чипують собак і кішок.

"Я думаю, моя мама хотіла отримати якнайбільше страховок, і для неї це був один із найочевидніших варіантів", – написала вона.

Дівчина додала, що логіка її матері полягала в тому, що якщо її дитина коли-небудь загубиться, поліція зможе просканувати чип і знайти контактну інформацію батьків. Сама ж вона не пам'ятає, як їй імплантували чип, але це відображено в її медичних записах.

Багато користувачів зазначали, що якщо влада не дізнається, що вона має чип, мало хто коли-небудь подумає сканувати дитину на наявність мікрочипа. "На мій погляд, це досить ірраціонально, – сказала вона коментаторам. – У нього є базова інформація, але я не знаю точно, скільки саме".

Наскільки їй відомо, чип містить лише її ім'я та імена її батьків, і інформація на чипі не оновлювалася від моменту встановлення. Вона стверджувала, що її ніколи не сканували, щоби перевірити це.

Ветеринарні мікрочипи мають розмір рисового зерна і зазвичай містять лише серійний номер, який можна знайти в базі даних для отримання додаткової інформації про власника, наприклад, номери телефону та адреси.

Також читайте Найбільш віддалене поштове відділення у світі щороку наймає працівників, які рахуватимуть пінгвінів

Більшість компаній, що продають чипи, стягують регулярну плату за зберігання цієї інформації у своїй базі даних. Але навіть якщо власник чипа не оновлював підписку, найголовніша інформація, як-от його ім'я, має бути легко доступною, якщо хтось відсканує чип.

Один із коментаторів зазначив, що приблизно в той час, коли дівчина була немовлям, мікрочипування дітей стало гарячою темою в новинах.

Багато користувачів наголосили на проблемах із безпекою, якщо чип просканує зловмисник. Але через невелику кількість інформації, що міститься в ньому, малоймовірно, що хтось зможе ним скористатися. І, на щастя, такий маленький чип не може містити GPS-трекер.

Також юзери обурилися, що такий вибір був порушенням її прав, навіть якщо вона була дитиною. Дівчина погодилася, але зазначила, що не "одержима цим": "Це просто якась легка ворожість".

Також читайте Врятували життя: сини віддали своєму хворому батьку нирку та печінку

Проте чип справді змушує її почуватися по-іншому, зізналася вона.

Користувачка не назвала свою рідну країну, але в більшості країн ветеринарам заборонено лікувати людей. Наприклад, у Нью-Йорку юридичне визначення ветеринарної практики "містить кожну живу істоту, крім людини". Це визначення одмнакове у всіх штатах США.

І хоча деякі компанії розробили чипи, які люди можуть використовувати для зберігання невеликих обсягів даних або відкривання дверей, ветеринарні мікрочипи не схвалили органи регулювання харчових продуктів і ліків для використання людьми.

Проте дівчина не планує звертатися до поліції чи попереджати ветеринарні органи, сказала вона. Підліткиня додала, що не хоче, щоб у її дядька відкликали ліцензію.

Деякі коментатори запитували, чи може чип створити проблеми під час медичних процедур, оскільки пірсинг та інші металеві імплантати можуть зміститися або видертися під дією потужних магнітів в апараті МРТ. Втрутився професор ветеринарної медицини та сказав, що крихітний пристрій не повинен створювати жодних проблем.

Також читайте Жінка пожалілася, як чоловік пішов додому зі своєю мамою у їхню першу шлюбну ніч

Прочитавши всі коментарі до її допису, авторка сказала, що в якийсь момент таки дістане чип: "Я обов'язково поговорю про це зі своїм лікарем".

Вона також зазначила, що, ймовірно, зазнає "величезного почуття садистського задоволення", коли їй виповниться 18 років і вона викине GPS-трекер, який її мати поклала до її машини: "Я люблю свою маму, попри її недоліки, але це нелегко".

Нагадаємо, бабуся прокинулася в жаху після операції з новими грудьми та сідницями, про які не просила. Вона хотіла лише прибрати обвислу шкіру.

Читайте також: