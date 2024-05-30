Ветеринари допомогли коту схуднути в дивний спосіб: до чого довелося звикнути тварині

Кіт Мойсей з Великої Британії виконує фізичні вправи на особливій біговій доріжці, завдяки чому худне приблизно на 200 грамів за місяць,

Британські ветеринари з клініки Avonvale Vet Centres похвалилися успіхами свого пацієнта з надмірною вагою. 9-річний кіт Мойсей, який важив майже 9,7 кг, за три місяці схуд на 600 грамів та став справжнім поціновувачем водних процедур.

Про це пише BBC.

У ветклініці зазначили, що такі темпи схуднення – це великий прогрес для кота, власник якого безрезультатно тримав свого улюбленця на дієті перш ніж звернутися до лікарів.

"Наші досягнення з Мойсеєм викликали хвилю захоплення по всьому світу! Історія успіху отримала резонанс, а міжнародні ЗМІ висвітлювали наш випадок лікування кота з надмірною вагою за допомогою гідротерапії", – розповіла лікарка Олівія Стоукс.

Щоб допомогти коту схуднути, ветеринари вирішили привчити кота ходити на спеціальній біговій доріжці для тварин, яка розташована у резервуарі з водою. Такий тренажер зазвичай використовують для собак, але більшість котів не люблять воду.

Олівії Стоукс вдалося подолати природній страх тварини й привчити кота до водних вправ. Спочатку Мойсей навчився ходити по доріжці без води, а потім її поступово почали додавати в резервуар. Тепер, коли Мойсей не відчуває дискомфорту від перебування у воді, її рівень піднімають настільки, щоб наприкінці процедури тварина могла плавати кілька хвилин.

"Важливо те, що форма його тіла явно змінюється, оскільки він втрачає жир і нарощує м'язи. Він також набагато активніший вдома і загалом почувається набагато краще", – розповіла ветеринарна лікарка.

Нагадаємо, кіт-дрімайло отримав наукову ступінь в університеті Вермонту. Тварина на ім'я Макс Доу ходить до університету, наче на роботу, і вже чотири роки є улюбленцем студентів та викладачів.

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