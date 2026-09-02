Ветеринари назвали 11 найздоровіших порід собак: деякі вас здивують

Найздоровіші породи собак: ветеринари назвали 11 / © Associated Press

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Деякі породи собак рідше стикаються з певними захворюваннями та можуть прожити довге активне життя. Ветеринари назвали 11 порід і типів собак, які загалом вирізняються міцним здоров’ям та витривалістю.

ПРо це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас експерти наголошують: порода сама собою не гарантує тварині відсутності проблем зі здоров’ям. На стан собаки впливають генетика, спосіб життя, харчування, фізична активність, догляд та інші чинники.

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«Кожна тварина є індивідуальною, і на здоров’я собаки впливає безліч факторів», — пояснила медична директорка IndeVets, докторка ветеринарної медицини Кімберлі Нельсен.

За її словами, твердження про те, що одна порода є «здоровішою» за іншу, не варто сприймати буквально, адже навіть у межах однієї породи стан окремих тварин може суттєво відрізнятися.

Головний ветеринар Американського кінологічного клубу (AKC) доктор Джеррі Кляйн також зауважив, що рак, артрит, алергії та низка інших проблем можуть виникати як у породистих собак, так і в метисів. Водночас представники деяких порід мають меншу схильність до окремих захворювань, зокрема діабету або ідіопатичної епілепсії.

Які породи собак ветеринари вважають одними з найздоровіших

Той-пудель. Маленькі собаки загалом живуть довше за представників великих і гігантських порід. Той-пуделі відомі довголіттям, хоча в них можуть виникати ортопедичні проблеми, зокрема з колінними суглобами.

Папійон. Ще одна невелика порода, представники якої можуть залишатися активними навіть у поважному віці. За словами Кляйна, папійони добре показують себе в аджилиті та інших видах собачого спорту.

Австралійський пастуший собака. Цю породу виводили для роботи з великою рогатою худобою, тому її представники вирізняються витривалістю та спортивністю. За належного розведення в них порівняно мало поширених ортопедичних проблем. Водночас таким собакам потрібні значні фізичні навантаження та розумова стимуляція.

Бордер-коллі. Історія пастушої породи також позначилася на її витривалості. Бордер-коллі активні, розумні та потребують багато руху. Вони добре пристосовані до інтенсивних фізичних навантажень і собачого спорту.

Афганський хорт. Кляйн відносить його до давніх порід, які сформувалися ще задовго до появи сучасної ветеринарної медицини. Протягом століть такі собаки пристосовувалися до складних умов існування.

Фараонський собака. Ще одна давня мисливська порода, представники якої історично мали бути сильними та витривалими для виживання і виконання своїх завдань.

Салюкі. Ця давня порода формувалася як швидкий і сильний мисливський собака. Її фізичні особливості також пов’язані з географічними умовами походження. Салюкі віддані родині, однак можуть насторожено ставитися до незнайомців.

Чихуахуа. Попри крихітні розміри, ці собаки часто живуть понад десять років. З віком у них можуть розвиватися катаракта та захворювання мітрального клапана. Також можливий вивих надколінка, однак, за словами Нельсен, цей стан часто вдається контролювати без значного погіршення якості життя тварини.

Гаванський бішон. Представники цієї невеликої породи також відомі довголіттям. За даними PetMD, середня тривалість їхнього життя становить приблизно 14–16 років.

Цвергшнауцер. Мініатюрні шнауцери зазвичай живуть близько 12–15 років. Водночас вони можуть бути схильними до ожиріння, тому важливими залишаються достатня фізична активність та збалансоване харчування.

Собаки змішаних порід. Метисів Нельсен також зараховує до найздоровіших собак. За її словами, вони нерідко успадковують сприятливі характеристики батьківських порід, а ветеринари статистично спостерігають у цієї групи менше захворювань.

Нагадаємо, ласкавий характер, здатність адаптуватися та любов до людей можуть зробити собаку чудовим домашнім компаньйоном. Експертка назвали шість порід, які мають такі риси.

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