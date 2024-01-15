Везли на кремацію: чоловік "ожив", коли машина наїхала на вибоїну (фото)

Вибоїни на дорогах Індії, з яких насміхаються місцеві, стали в буквальному сенсі порятунком для 80-річного чоловіка.

Про це пише NDTV.

Оголошене лікарями мертвим, "тіло" Даршана Сінгха Брари везли з Патіали до його будинку неподалік Карнала, де вже зібралися родичі, які розклали їжу та підготували дрова для його похорону. Втім, коли машина швидкої допомоги наїхала на вибоїну, Даршан "ожив".

Сім'я Брара розповіла, що його онук, який був із ним у кареті "швидкої", помітив, що він поворухнув рукою, і, відчувши серцебиття, попросив водія попрямувати до найближчої лікарні. Тамтешні лікарі констатували, що він живий.

80-річний чоловік із хворобою серця зараз проходить лікування в лікарні Карнала, де його стан оцінюється як критичний. Сім'я назвала те, що сталося, дивом і тепер сподівається на якнайшвидше одужання.

Даршан Брар у лікарні / Фото: NDTV.com

Один з онуків Брара, Балван Сінгх, розповів, що 80-річний чоловік хворів декілька днів, і його брат відвіз дідуся на лікування до лікарні неподалік його будинку в Патіалі.

Балван сказав, що чоловік перебував на штучній вентиляції легень чотири дні, а в четвер уранці лікарі сказали, що його серцебиття зупинилося. Його відключили від апарату та оголосили мертвим.

"Мій брат із Патіали повідомив нам близько 9 години ранку в четвер про смерть нашого дідуся, і він віз його до Ніссінга (приблизно за 100 км) на машині швидкої допомоги для відспівування. Ми повідомили наших родичів та інших місцевих жителів, які його знали. І вони вже зібралися, щоб оплакати його. Було встановлено намет і приготовлено їжу для скорботних. Ми також отримали дрова для кремації", - сказав Балван.

Коли машина швидкої допомоги була біля села Дханд, штат Хар'яна, вона сильно врізалася у вибоїну, і онук помітив, що Брар поворухнув рукою. Шокований, він перевірив пульс і, відчувши його, відвіз 80-річного чоловіка до найближчої лікарні.

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Сім'я повідомила, що медики підтвердили, що Брар живий і дихає, а потім направили його до лікарні міста Ніссінг, звідки його доправили до лікарні Равал у Карналі.

"Це диво. Тепер ми сподіваємося, що мій дідусь скоро одужає. Всі, хто зібрався, щоб оплакати його смерть, привітали нас, і ми попросили їх принести приготовлену їжу. Це Божа благодать, що він тепер дихає, і ми сподіваємося, що він одужає", - сказав він.

Лікар Нетрапал із лікарні Равал сказав: "Ми не можемо сказати, що пацієнт помер. Коли його привезли до нас, він дихав, мав кров'яний тиск і пульс. Ми не знаємо, що сталося в іншій лікарні, чи це була технічна помилка, чи щось ще. Сім'я сказала, що він був на апараті штучної вентиляції легень у Патіалі чотири дні, але тепер він дихає самостійно. Він все ще в критичному стані і перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Дихання утруднене, тому що у нього інфекція у грудях".

Нагадаємо, влітку в Еквадорі жінка дивом ожила у труні перед похороном. Рідні вже готувалися поховати її.

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